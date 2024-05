Jízda Dortmundu nekončí: Wembley, jsme zpět. Letos už to vyjde, věří Reus

Je symbolické, že dějištěm finále bude opět anglický svatostánek. Dortmund se navíc může znovu utkat s Bayernem, pokud mnichovský tým ve středu zvládne odvetu s Realem Madrid.

„Nikdo se nebude ptát, jak jsme postoupili. Střely do brankové konstrukce se nepočítají, počítá se to, že jsme zase ve finále. Nikdo to nečekal, je to neuvěřitelné,“ pokračoval Reus pro platformu DAZN.

„Kdybychom podobné utkání hráli ještě desetkrát, je klidně možné, že bychom ho už nevyhráli,“ uznal převahu soupeře i kouč Edin Terzič.

Vždyť Pařížané ve druhé půli rovnou čtyřikrát (!) nastřelili břevno nebo tyč. Hned po té první, kterou napálil Zaire-Emery, nicméně obstaral po Brandtově rohu jediný gól zápasu Hummels.

„V Lize mistrů jsem moc gólů nedal, jen pět, takže to byl ideální moment, kdy přidat další. Od druhého utkání ve skupině jsme věděli, že dokážeme zvítězit v každém zápase, a nevidím důvod, proč bychom neměli ve Wembley vyhrát,“ prohlásil Hummels, který si v obou utkáních s PSG odnesl cenu pro nejlepšího hráče.

I v pětatřiceti letech patří k oporám klubu, ale v červnu mu vyprší smlouva, kterou zatím neprodloužil. O půl roku mladší Reus už minulý týden oznámil, že po konci sezony z Borussie po dvanácti letech odejde. Finále ve Wembley tak může být pro oba posledním zápasem ve žlutočerných barvách.

Mats Hummels (vpravo) posílá hlavou míč do sítě PSG.

„Vím, že nebudeme favority. Ať už se utkáme s kýmkoliv, bude to strašně těžké. Ale je to jenom jeden zápas a stát se může naprosto cokoliv, což už jsme několikrát ukázali,“ pravil Terzic.

Dortmund postoupil z prvního místa ve skupině smrti s AC Milán, Newcastlem a PSG. S tím mimochodem na podzim nevyhrál, teď ho porazil rovnou dvakrát, a navíc bez obdržené branky. „Ve druhé půli jsme pro čisté konto udělali maximum. Skvělý týmový výkon, bez něj by to nešlo,“ chválil Terzic.

V osmifinále jeho svěřenci vyřadili PSV Eindhoven, v dalším kole pak Atlético Madrid.

„Působí to až nereálně, ale myslím, že když se na to podívám zpětně, zasloužili jsme si dojít do finále. Před prvním zápasem s PSV jsme se bavili o tom, jak krátká může být cesta do Londýna, tehdy z toho byli hráči spíš v rozpacích,“ popsal Terzic.

Marco Reus slaví s fanoušky Borussie Dortmund postup do finále Ligy mistrů.

A teď, o pár měsíců později, slaví postup. „Jsem neuvěřitelně pyšný, na trenérský tým, hráče, celý klub. Ale tenhle sen ještě není u konce!“ uzavřel.

Vyjde to Dortmundu ve Wembley napodruhé?