Předvolební boj, říká Fousek k reakci Tvrdíka. Co se stane na valné hromadě?

Den před nevolební valnou hromadou slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na svém účtu na platformě X napsal: „Byla moje chyba podporovat Petra Fouska. Příští rok ve volbách ji určitě nebudeme opakovat.“

Tvrdík to uvedl v reakci na kritiku fanoušků, kterou si Fousek vysloužil svými názory v pořadu Footcast, mimo jiné mluvil také vymýcení pyrotechniky ze stadionů.

Při volební valné hromadě v červnu 2021 přitom Slavia byla nejhlasitějším Fouskovým zastáncem, Sparta naopak podpořila jeho protikandidáta Karla Poborského. A nejbližší volby jsou už za rok.

„Je nepochybné, že někteří lidé už vedou předvolební boj,“ řekl Fousek novinářům v reakci na Tvrdíkův tweet.

„Jestli budu v roce 2025 kandidovat, to řeknu po mistrovství Evropy,“ pokračoval.

Předchozí volby se uskutečnily několik měsíců poté, co policie zadržela tehdejšího místopředsedu asociace Romana Berbra, který se ze svých činů ve fotbalovém hnutí už víc než rok zodpovídá před soudem.

Fotbal si zvolil nové vedení, v současném výkonném výboru jsou jen dva členové z toho předchozího, kteří však s Berbrem nijak spjati nebyli. Šéf ligy Dušan Svoboda a Pavel Nezval, předseda Řídící komise pro Moravu.

„Tehdy ve volbách došlo k zásadnímu předělu, něco jako v politice v roce 1989,“ poznamenal Fousek. „Teď nám odpůrci vyčítají demokratický přístup, což je taková daň.“

Ve čtvrtek v Olomouci však nelze očekávat, že by došlo k vyvolání nedůvěry Fouskovi i dalším členům výkonného výboru.

„Už loni byl návrh na svolání mimořádné valné hromady, ale hnutí bylo proti tomu, aby se odvolávali členové výkonného výboru během jejich čtyřletého mandátu. Bylo by ostudou pro fotbal, kdyby se tak stalo a nešlo by o extrémní případ,“ zdůraznil Fousek.

I když jsou volby až příští rok, valná hromada v Olomouci je pro další fungování asociace důležitá.

Změna stanov, členské příspěvky a stadion

Výkonný výbor delegátům předloží návrh na změnu stanov. Dosud asociace funguje podle těch z roku 2019. Na loňské valné hromadě novela schválena nebyla.

„Činnost asociace se odvíjí od předpisů. My je potřebujeme zjednodušit a uvést do moderní podoby,“ podotkl Fousek.

Druhým bodem je schválení rozdělení členských příspěvků. Když loni návrh delegáti české komory zamítli, na účtě svazu visí přibližně 42,5 milionu korun, které asociace mezi kluby odeslat nemohla. „Dohoda, jak všechno rozdělit, se rýsuje. Vedli jsme kolem toho řadu diskuzí,“ poznamenal místopředseda asociace Jiří Šidliák.

Valná hromada bude tedy schvalovat příspěvky na rok 2024 i na rok 2025. Pokud by byla proti, na účtu do příštího června zůstane 93 milionů korun, které si měly rozdělit kluby od třetí ligy níž. „Není v našem zájmu, aby peníze dál zůstávaly na účtě,“ ujistil Šidliák.

Třetím důležitým bodem, kterým se valná hromada bude zabývat, je využití pozemků na Strahově, na kterých stojí chátrající stadion Evžena Rošického.

Ve výběrovém řízení se svou nabídkou uspěla Sparta, která se zavazuje, že na Strahově na své náklady vybuduje moderní stadion s kapacitou pro 30 až 35 tisíc diváků.

„Veřejná soutěž byl velmi dobrý krok, protože ochránil nás i zájemce. Jde o vysoce odbornou záležitost. Výkonný výbor si přeje, aby se v jednáních se Spartou dál pokračovalo,“ zmínil Fousek. „Asociace by měla po dobu třiceti let garantovaný stabilní výnos z pronájmu pozemků a mohla by na něm hostit tři reprezentační zápasy ročně.“

Nešlo by o tzv. národní stadion, protože by nebyl financován ze státních zdrojů.

Pokud delegáti valné hromady pro nabídku zvednou ruku, Sparta se oficiálně stává vítězem tendru a může začít s přípravou stavby. Ta by trvala takřka šest let, za další dva tři roky by aréna mohla stát.

Dlouhá příprava stavby souvisí s českými zákony i s plány dalších zainteresovaných stran jako jsou městská část Praha 6 či hlavní město Praha.