Brno zrodilo Lidové noviny, ty daly světu Lišku Bystroušku i Ferdu Mravence

1 Drsný muž Arnošt Heinrich

Lidové noviny vznikly v Brně 16. prosince 1893. U jejich zrodu stál advokát Adolf Stránský, ale podstatnou měrou je formoval Arnošt Heinrich. Do redakce přišel v roce 1904, o šest let později se stal vedoucím redaktorem a v roce 1919 šéfredaktorem.

Karel Čapek o něm roku 1933, kdy zemřel, napsal: „Byl to chlapský muž, prudký a drsný jako ataman: samý křik, samá bouře, samá tvrdá exploze. Co chvíli to vytřesklo, až drnčela okna… A v této vášnivé, prudké, překypující nátuře seděl dokonalý mozek, jasný, věcný a nesmírně pronikavý.“

Právě Heinrich přivedl do redakce několik spisovatelů: Rudolfa Těsnohlídka, Jiřího Mahena či Františka Gellnera.