V krajských a senátních volbách dávejte pozor na kroužkování a obálky

1. Kdy a kde se volí?

Krajské i senátní volby startují v pátek 20. září, kdy se ve 14:00 poprvé otevřou volební místnosti napříč republikou. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají. Do Senátu se volí ve 27 obvodech, kde byly volby vyhlášeny.

V pátek budou volební místnosti otevřeny až do 22:00, znovu se otevřou v sobotu 21. září v 8:00. Voliči mohou hlasovat až do 14:00, kdy se místnosti uzavřou a začnou se počítat hlasy.

Volby do Senátu mohou být na rozdíl od krajských voleb dvoukolové. V prvním kole, které se koná společně s krajskými volbami ve dnech 20 a 21. září, mají hlasovací lístky do Senátu žlutou barvu. Stejné barvy je i úřední obálka, do níž se vybraný hlasovací lístek vkládá. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. To se uskuteční o týden později, 27. a 28. září 2024, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tedy v pátek 27. září od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. září od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kde se volí do Senátu (číslo volebního obvodu):

Sokolov (2), Chomutov (5), Rokycany (8), Domažlice (11), České Budějovice (14), Praha 12 (17), Praha 4 (20), Praha 8 (23), Praha 2 (26), Litoměřice (29), Teplice (32), Jablonec nad Nisou (35), Mladá Boleslav (38), Benešov (41), Chrudim (44), Náchod (47), Svitavy (50), Třebíč (53), Břeclav (56), Brno-město (59), Prostějov (62), Šumperk (65), Opava (68), Ostrava-město (71), Karviná (74), Vsetín (77), Zlín (80)

2. Kdo smí volit?

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, v případě krajských voleb, respektive v obci, která náleží do územního obvodu senátního volebního obvodu, v případě voleb do Senátu.

Volič, který nebude v době voleb ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu. V případě krajských voleb se průkaz vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. Opravňuje ho však poté volit pouze v jeho domovském kraji, tedy v tom kraji, kde má trvalý pobyt.

U voleb do Senátu pak může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do třetiny Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

3. Jak hlasovat v krajských volbách?

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů mají šedou barvu a jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém lístku je uvedeno číslo určené losem, přičemž dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť většina kandidujících stran, hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Lístky jsou distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. Pokud jsou poškozeny, ztraceny nebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Nemocní mohou hlasovat i doma Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tato možnost platí pro krajské i senátní volby.

Aby mohl volič hlasovat, musí po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Po splnění této podmínky obdrží úřední šedou obálku a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, tedy za připravenou plentu. Jinde hlasovat nemůže. Zde pak vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek (stejné šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, hnutí či koalici, pro kterou se rozhodl.

V krajských volbách může volič navíc kroužkovat pořadová čísla až čtyř kandidátů na témže hlasovacím lístku, kterým dává přednost. Lístek s více zakroužkovanými kandidáty je platný, k preferenčním hlasům se však nepřihlíží; takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice jako celku. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Za neplatný hlas bude počítán i ten, který nebude vložen ve správné úřední obálce (pro krajské volby šedá barva). Neplatný je i v případě, kdy je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

4. Jak hlasovat v senátních volbách?

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Lístky voliči obdrží nejpozději tři dny přede dnem voleb. Pokud jsou poškozeny, ztraceny nebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Druhé kolo se může posunout Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.

Po příchodu do volební místnosti se volič musí prokázat platným občanským průkazem či cestovním, služebním nebo diplomatickým pasem České republiky. V případě neprokázání své totožnosti a státního občanství České republiky nebude moci hlasovat.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič za plentu. Do úřední obálky žluté barvy vloží jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Jinde než za plentou toto není možné.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené či nejsou vloženy do příslušné úřední obálky. Hlas voliče je neplatný i tehdy, pokud do obálky vloží několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do volební schránky.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo volič obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. Hlasovací lístek a úřední obálka pro druhé kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něj vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Pokud se volič nachází ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (například kvůli hospitalizaci či služební cestě), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Volit tedy nemůže. Voliči zapsaní na zvláštním seznamu voličů u některého českého zastupitelského úřadu, tedy zejména ti s dlouhodobým pobytem v zahraničí, mohou požádat zastupitelský úřad o vystavení voličského průkazu a odvolit s ním v kterékoli volební místnosti v ČR, kde se volí do Senátu.

5. K čemu slouží voličský průkaz a jak o něj žádat?

Voličský průkaz má v případě krajských a senátních voleb územně omezené použití. U krajských a senátních voleb je totiž možnost přesunu voliče omezená maximálně na jiný okrsek v témže kraji, respektive volebním obvodu.

V případě senátních voleb slouží voličský průkaz také lidem, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí. Ti však musí přijet odvolit do České republiky, volba „na dálku“ na zastupitelských úřadech není v případě senátních voleb možná. Tito lidé o voličský průkaz žádají na příslušném zastupitelském úřadu podle svého bydliště v zahraničí. S takto vydaným voličským průkazem pak mohou v ČR hlasovat v kterémkoli volebním okrsku, kde se volby do Senátu konají.

Zájemci o volby do Senátu může být zastupitelským úřadem voličský průkaz vystaven za předpokladu, že je u něj volič zaregistrován ve zvláštním volebním seznamu.

O voličský průkaz může zájemce požádat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo Portálu občana, nebo osobně na příslušném úřadu. Písemná, i elektronická, žádost o vydání voličského průkazu musí být zaslána nejpozději sedm dní před konáním voleb, tedy do 13. září 2024 do 16.00 hodin (pro II. kolo senátních voleb do 20. září 2024 do 16.00 hodin).

Osobně lze průkaz vyřídit až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tedy 18. září 2024 do 16:00 (pro druhé kolo senátních voleb do 25. září 2024 do 16.00 hodin).

Pro každý druh voleb a každé kolo voleb musí být voliči vydán samostatný voličský průkaz.

Hlasování ze zahraničí není v krajských volbách možné a zastupitelské úřady nevydávají pro tyto volby ani voličské průkazy.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Ta jej přiloží podle typu voleb do příslušného výpisu voličů a volič obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně i sadu hlasovacích lístků.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

