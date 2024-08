ONLINE: Muchová a Macháč hrají o osmifinále US Open, nastoupí i Menšík

New York (Od našeho zpravodaje) - Poslední tři čeští singlisté na tenisovém US Open v sobotu zabojují o postup do osmifinále. Karolína Muchová soupeří s Ruskou Anastasií Potapovovou a Tomáš Macháč zápolí s Belgičanem Davidem Goffinem, obě utkání sledujeme v podrobných online reportážích. Na závěr programu změří síly Jakub Menšík s Portugalcem Nunem Borgesem.