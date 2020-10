Juránek jihomoravským mohykánem. Díky kroužkování začíná šesté období

Stanislav Juránek se tak stal posledním činným zastupitelem, který zažil počátek existence krajů v České republice.

První volební období odstartoval v křesle hejtmana. „S Jihomoravským krajem žiji, jezdím mezi hasiče i na malé obce, pravidelně na hody. Snažím se pomoct tam, kde je to potřeba a kde můžu,“ vysvětluje si Juránek stálou podporu.

Tu mu v letošních krajských volbách projevilo 4 413 voličů kroužkováním jeho jména. Juránek se tak z nevolitelné 21. příčky kandidátky dostal mezi jedenáctku lidovců, kteří získají v zastupitelstvu mandát. „Mám z toho úžasnou radost, ale také pocit zodpovědnosti,“ přiznal.



Podle něj je kvůli koronavirové krizi situace dnes podobná, jako byla před dvaceti lety. „Před dvaceti lety se pracovalo tak, že nebylo důležité, kdo byl v opozici a kdo v koalici. Dívali jsme se na nápad, problém, který je potřeba vyřešit. A můžu říct, že nakonec za každým z 65 zastupitelů byla vidět odvedená práce,“ popsal čtyřiašedesátiletý staronový krajský zastupitel.



I v tomto volebním období by podle Juránka měli krajští představitelé postupovat podobně. „A to vzhledem ke zdravotní situaci, kterou tu dnes máme. Měli bychom mít větší pocit sounáležitosti. A dát prostor všem, případně dobrému projektu vyjádřit podporu, to bude teď důležité,“ myslí si.



Juránek za uplynulých pět volebních období vystřídal hejtmanské křeslo, post prvního náměstka - tehdy hejtmana Michala Haška (ČSSD) - i roli zastupitele.

„Začal jsem spíš jako starosta starostů. Necítil jsem se být hejtmanem, byl jsem jen starostou většího území. Ale kraj jsem s kolegy zakládal, jsem s ním od raných let a jsem rád, že můžu být i nadále u toho. Vnímám to jako svůj druhý start. Jsem za podporu moc rád,“ zavzpomínal Juránek, který v letech 2010 až 2016 zasedal i v Senátu a od roku 2017 pracuje jako poslanec.

Kromě Juránka zasedali doposud v krajském zastupitelstvu ještě tři „mohykáni“. Vzhledem k tomu, že komunisté na jižní Moravě letos propadli, však jejich zástupci Stanislav Navrkal, Ivo Pojezný a Zdeněk Koudelka skončili.