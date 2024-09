S Lucií jsem si splnil dětský sen. Ale každá sranda jednou končí, říká Koller

Kapela ohlásila odchod Kollera letos v únoru. Přesto se zavázala odehrát všechny nasmlouvané koncerty do konce léta. Úplně naposledy se kompletní skupina, ve které kromě Kollera nechyběl Robert Kodym, Michal Dvořák, P. B. CH. a Kollerův syn Adam, sešla včera pod Bezdězem. Redakce iDNES.cz vyzpovídala Kollera krátce po vystoupení.

Jaké jsou vaše dojmy po celé závěrečné šňůře a vůbec celé kariéře v Lucii? Jak se cítíte?

Já se dneska cítím, jako kdybych byl třikrát po sobě v sauně. Odpočatý, vyrelaxovaný. Dal bych si nějaký nealkoholický drink. Vypiju hodně vody a s mojí manželkou si asi uděláme večírek na hotelu. Myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby se lidé bavili a my jsme se, myslím, bavili také. Je to hezká tečka za mojí účastí v Lucii.

Jaké jsou teď vaše plány bez Lucie? A naopak víte, jaké má Lucie plány bez vás?

O Lucii nevím nic. Já jedu dál se svojí kapelou. Hodně hrajeme a chceme být nejlepší skupina. To byl takový můj dětský sen. A jsem rád, že se mi to už vlastně podařilo. Ale zpátky k těm plánům – s Benem Cristovao vydáváme za tři neděle písničku, za čtrnáct dnů vyjde první singl z mojí best of desky, protože jsme si s kapelou říkali, že je dobrý nápad udělat Best of Koller. S Martinem Mejstříkem (bývalý senátor, odpůrce totalitních ideologií, pozn. red.) pracujeme na zákazu komunistických symbolů, protože si myslím, že už to stačilo.

Během koncertu příliš nebylo znát, že je to poslední vystoupení Lucie s Davidem Kollerem. Skoro to vypadalo, že nekončíte a kapela vesele pokračuje dál. To byl záměr, nebo to tak vyplynulo?

Nechtěl jsem, abychom tady plakali...

Není to škoda?

Zaplakal byste si? (smích)

Možná...

Já jsem si to řešil sám v sobě. Když zpíváte písničky a máte to celé na hrbu a děláte pro to všechno, tak třeba chcete mít pocit, že byste chtěl větší respekt. Zpěvák, to není jenom o tom, že někdo někde něco křičí. Ale hlavně se s klukama máme rádi, odjeli jsme spolu vedle šňůr spoustu společných dovolených, ale každá sranda jednou končí.

Rozcházíte se tedy v dobrém?

Já bych řekl že jo, určitě.

Nebude vám Lucie chybět?

Člověk si říká: Musím sedět na tolika židlích?