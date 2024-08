RECENZE: Age of Mythology: Retold je slušný remake legendární strategie

Age of Mythology: Retold 75 %

Série Age of Empires patří mezi ty umírněnější strategie. Žádná fantaskní divočina. Série se snaží být při zemi a asi největší odvaz je cheat na auto Cobra. Historie ovšem není exaktní, je plná mýtických střetů, legendárních hrdinů, bájí a pověstí, které mohly i nemusely být založené na pravdě. Ve starověku byli hrdiny bohové a lidé v příbězích často vystupovali jen jako figurky ve vrtkavé partii božstev. Age of Mythology tento fantastický svět mýtů zvěčnil v roce 2002 (číst dobovou recenzi) a my si můžeme ono epické putování opět osvěžit v lepší grafice a s pár úpravami.

Řecká odysea

Když jsem byl malý, má četba obsahovala hlavně kompendia mýtů z celého světa. Naprosto jsem hltal křiklavé ilustrace vyobrazující scény z těch nejproslulejších mýtů, ať už šlo o mýty mayské, egyptské nebo aboriginské. Tím nejucelenějším, k čemu jsem se dostal, byla v té době bezesporu mytologie řecká – Odyssea. Krásně ilustrovaný epický příběh Odyssea a jeho zápolení s náladovým Poseidonem. Bylo to vzrušující dobrodružství. Zhruba tak lze popsat i hlavní kampaň hry.

Nenechte se zmýlit, že v nabídce kampaní není možnost hrát za Egypt. Všechny tři kultury si totiž osvojíte v prvním obřím scénáři. V něm sledujete známé hrdiny řeckých bájí při dobrodružstvích napříč celým světem. Čekají vás nejen známé lokace, ale i proslulé skutečné i mytologické události.

Nejde o doslovné převyprávění mýtů, ale inspirace je značná. V prvním aktu je ústředním motivem boj o nedobytnou Troju. Několik na sebe navazujících misí, které završí známá kulišárna s dřevěným koněm. Již na první pohled je vidět, že Age of Mythology je víc výpravný než původní Age of Empires. Začátky i konce misí jsou doprovázeny in game cut-scénami, které uvedou do děje a udržují kontinuitu.

Samo sebou nečekají na vás jen kampaně, ale i skirmish, legendární bitvy i nějaký ten dodatečný obsah. Součástí je i expanze The Titans – přidávající Atlanťany. Co se však do Retold nedostalo, je čínský přídavek z roku 2016, Tale of the Dragon. Je také škoda, že se nedočkáme žádných nových kultur nebo aspoň plnohodnotné kampaně za Egypt. Pořád tu je ovšem jistá šance, že se titul bude časem rozšiřovat i tímto směrem, protože jsou dopředu slíbené dvě expanze. Jejich obsah je ovšem zatím neznámý. I tak však autoři netroškaří a jen kampaňových misí je přes 50. K tomu i další herní mody a mapy. Titul má i integrovaného správce modů, takže se obsah může rozrůstat i díky šikovným fanouškům.

Age of Empires s monstry

Age of Mythology byl a je hlavně spin-off Age of Empires. Každý, kdo sérii hrál, se neztratí, a pro nováčky je možné si pustit pro každou kulturu výukovou lekci a zjistit si její specifika. Má to svůj smysl. Za každý národ se hraje trochu jinak. Tím hlavním spojovníkem je ovšem víra – přízeň bohů. Bohové jsou odjakživa mrchy ješitné a nespokojí se s málem. Pokud jim však dáte to, co chtějí, tak se vám férově odvděčí. A jejich přízeň dokáže pořádně zamíchat kartami.

Age of Mythology: Retold Age of Mythology: Retold

Za přízeň bohů se toho dá dělat opravdu hodně. Rekrutovat mytické jednotky, stavět pokročilejší stavby a také sesílat různá kouzla. Už nejsou na jedno použití, ale lze je po uplynutí časového limitu a získání dostatečné přízně používat donekonečna.

Nejklasičtější hratelnost mají Řekové, získávají přízeň modlením vesničanů u chrámu. Jsou také první, koho si v kampani osaháte. Egypťané – s těmi je to těžší. Musí stavět modly a pokud chtějí vytěžit maximum přízně, tak ještě poslat kněží, aby spojení se světem hořejším ještě posilnili. Model je možné postavit jen pět, takže přízně nikdy není dost. Při hře za Egypt zabolí každá ztráta mytické jednotky. Proto disponují kněžími, mohou armádu léčit a tak minimalizovat ztráty.

Vikingové mají také rozdílnou hratelnost, jsou to bojovníci a jejich bohové si libují v konfliktech. Pokud chtějí přízeň, musí se řezat s nepřáteli. Vikingové jsou také mnohem mobilnější než ostatní národy. Při sběru surovin nejsou vázáni na budovy, ale speciální vozy, se kterými mohou migrovat po mapě, jak se jim zlíbí. Atlanťané, kteří jsou na zvládnutí nejobtížnější, mají nejdražší jednotky, dlouho se staví, ale jsou nejsilnější a také jistým způsobem mobilní. Přízeň získávají pomocí věštců.

Nejen výběr kultury definuje herní styl. Také volba bohů. Každý národ má panteon, ze kterého si při přestupu na další věk vyberete ze dvou možností. Bůh, kterého se rozhodnete uctívat, vám odemkne jedinečné speciality: unikátní mytologické jednotky, vylepšení, ale i jedno mocné kouzlo. Hra tak může být pokaždé trochu jiná, podle zvolených božstev. Ještě víc se to projeví ve hře více hráčů, kam vnáší o to větší pocit nejistoty a nutnost umět se přizpůsobit nejen proti stojícímu národu, ale i zvoleným bohům. Kromě těchto menších obměn jde o klasický kámen, nůžky, papír. Některé jednotky jsou dobré proti pěšákům, jiné proti jízdě a pak je speciální skupina mytologických bijců – hrdinů, kteří si poradí s kdejakou obludou.

Age of Mythology: Retold

Hra se snaží i o trochu toho zjednodušování, a to hlavně ve správě vašich dělníků. Lze si nastavit procentuální rozdělení na jednotlivé suroviny. Vaši pracanti tak nebudou nikde lelkovat. V teorii je to dobrý nápad, v praxi jsem možnost přestal používat po pár misích. Dělníky nemáte pod kontrolou, jsou plně ovládáni programem, který poslouchají nadevše. Nelze je ani manuálně přerozdělit. Dělníci navíc často úplně zmrznou, pokud se příliš vzdálí od skladu. Pak jen s plným nákladem čučí do blba a vy nic nepoznáte, protože jsou stále programem vedeni jako aktivní. Víc než o usnadnění šlo pro mě o soustavný boj. Určitě by mohlo jít o dobrého pomocníka hlavně pro skirmish, pokud ho autoři dopilují.

Hra má i mnoho „moderních“, opravdu užitečných vymožeností. Přehled máte o všem. O výcviku jednotek, postupu vývoje technologií, i kolik vesničanů sbírá tu kterou surovinu. Skvělou funkcí je i možnost jedním klikem přeskakovat z hrdiny na hrdinu nebo poznat, kolik vesničanů není zaúkolovaných. A pokud máte v grupě nechtěnou jednotku, snadno jí vyselektuje kombinací Ctrl a tlačítka myši.

Do Hádu a ještě dál

Kampaně jsou i dnes zábavné a mají dostatečně pestré úkoly. Ty nejzábavnější jsou také nejoriginálnější. Opravdu povedená je jedna z pozdních misí, kde se dostanete na ostrov Kirké. Samozřejmě že jen tam vkročíte, proměníte se v prase, ale ne v ledajaké – pořádného zuřivého kance. Vaše spolubojovníky z trojské války si chtějí dát vesničané k hostině, a tak je čas na pořádné vepří povstání. Okouzlen prasečím běsněním jsem ignoroval úkoly a po asi půl hodině probourávání zdí pouze kly misi dohrál zbořením očividně úkolové budovy bez toho, aniž bych se přeměnil zpět v člověka a postavil základnu. Skoro jako bych byl vepřík asasín. Takových originálních a vtipných misí by klidně mohlo být víc.

Age of Mythology: Retold Age of Mythology: Retold

K misím mám jen jednu výhradu, obtížnost je nevyvážená a zbytečně skoková. Střední obtížnost dokáže být opravdu výzva. Abych se u některých misí nezasekl na pět hodin, čas od času jsem slevil a přepnul na obtížnost normální. Naneštěstí, skok je obrovský a hra je poté triviální. Chybí zlatý střed, který by poskytl výzvu, ale zbytečně nefrustroval. Obtížnost skáče i uprostřed kampaně, několik misí bude i na vyšší obtížnost relaxační procházka a pak přijde z ničeho nic očistec, který budete dlouhé hodiny opakovat. Balanc chce ještě vychytat.

Učíme se starověké jazyky

Retold mě trochu graficky zklamal, mnoho map působí v dnešní době stroze a bez detailu. O to větší kontrast jsou menší mapy, které vypadají opravdu působivě. Hlavně prostředí Hádu se povedlo na výbornou. Trochu to skřípe i se zvuky. Od monster čekám děsivé, hrozivé skřeky, že by naskočila husina i argonautům, ale to, co občas monstra vyluzují z tlamiček, je spíš roztomilé brblání a vrkání. Dabing se povedl a pokud máte rádi pestrost jazyků, tak každá kultura hovoří „autenticky“. Jak je u série zvykem, titul má českou lokalizaci. Příběh je přeložen dobře, ale některé výrazy v UI či menu nejsou nejšťastnější. Jisté texty nejsou přeložené vůbec.

Age of Mythology: Retold

Technicky běží hra v pohodě, chybí ovšem DLSS, což je škoda, když podporuje ray tracing. Opravdu jsem se snažil poznat rozdíl mezi zapnutým sledováním paprsků a vypnutým, ale hra vypadala téměř totožně, jen s větším nárokem na stroj. Jediným „bugem“, který ovšem dovede dost znepříjemnit hraní, bylo zpomalování jednotek, pokud byly v příliš velké skupině. Tempo klidně kleslo i o 50 % a útok tak připomínal spíš dramatickou zpomalovačku od Michaela Baye, ale naneštěstí jednostrannou, protože nepřítel se pohyboval normální rychlostí. Velmi zřídka se i stávalo, že některé jednotky ve skupině úplně přestaly reagovat na rozkazy.

Fanoušky série potěší

Tak máme konečně modernizovanou ságu Age of kompletní. Age of Mythology: Retold je slušný remake, který se svou náloží obsahu vydrží opravdu dlouho, navíc za sympatickou cenu. Není ovšem tak promyšlený, jak je u autorů zvykem. Některá vylepšení a zjednodušení zatím spíš hází klacky pod nohy a vizuálně by hra také snesla víc péče. Jako old school real-time strategie modernizovaná pro dnešní publikum však obstojí bez problému.