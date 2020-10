Naprostý propadák ČSSD a KSČM, hodnotí výsledky voleb politologové

Volební účast v krajských volbách byla necelých 38 procent. „Všichni jsme čekali, že volební účast bude nižší, takže je pro mě příjemným překvapením,“ říká politolog Lukáš Valeš z Právnické fakulty Západočeské univerzity. Podle něj jsou výrazní vítězové i výrazní poražení.

„Všichni si mysleli, že hnutí ANO výrazně oslabí vzhledem k rozporuplnému chování vlády v době pandemické krize. Hnutí ale ukázalo, že za čtyři roky vlády v krajích nijak neztratilo na síle a své voliče má,“ vyjmenovává Valeš.

Výsledky ukazují, že hodně posílila opozice, především Piráti a hnutí STAN. „Jestli má opozice nějaké lídry, jsou jimi oni. Volby ale nebyly jen o celostátních stranách, v řadě regionů překvapily i ty menší. Například Trikolóra na Zlínsku, což ukazuje, že lidé v regionech volí i podle kandidujících osobností,“ dodal.



Pyrrhovo vítězství bez koaličních partnerů

Sestavování koalic vidí jako problém pro vítězné ANO i politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Koaliční partneři z celostátní úrovně - ČSSD i KSČM pohořeli. V řadě krajů bude mít ANO problém vytvořit nadpoloviční většinu a dá se předpokládat, že někde skončí v opozici,“ poznamenal.



Podle něj se ukázalo, že i různé aféry jednoho hejtmana mohou stát hnutí ztrátu silné pozice. Příkladem toho je právě Středočeský kraj a spojení ANO s Jaroslavou Pokornou Jermanovou. To v podstatě zlomilo vaz hnutí ANO i podle politologa z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Lukáše Novotného.



„Je to zásadní ztráta, protože ANO přišlo o největší kraj. Pro řadu stran a hnutí bude totiž naprosto nepředstavitelné, aby šlo s nimi do koalice a budou hledat svého hejtmana. Kauzy, které jdou za hejtmankou Pokornou Jermanovou, budou pro budoucí jednání nepředstavitelné. Strany se silným antibabišovským tónem nedokážou koalici obhájit před svými voliči,“ vysvětluje Novotný.

Opakem politických fenoménů jsou podle Novotného například Jiří Čunek nebo Martin Půta. Oba jsou patrioti, Martin Půta se na post hejtmana dostal z pozice starosty malé příhraniční obce. Jiří Čunek se na Zlínsku může opřít o silnou stranickou i voličskou strukturu KDU-ČSL.

Fiasko ČSSD a KSČM

Vítězové nejsou vzhledem k nutnosti skládání koalic úplně jasní, zato poražení jsou jednoznační. Největší porážku podle politologů utržily strany ČSSD a KSČM.

ČSSD v krajských volbách obhajovala 125 mandátů, získala jich však jen 28. Přitom před osmi lety vyhrála ČSSD krajské volby v 9 krajích. Komunistická strana Čech a Moravy získala 13 mandátů, přičemž původně jich měla 86.

Pro Valeše takové výsledky nejsou překvapením a čekal je ještě horší. „Je to obrovský sešup. V podobné situaci je i KSČM, ke které se navíc připojily dlouhodobé problémy s oslovováním nových a mladých voličů. Je to zapouzdřená strana, kde se adorují padesátá léta, ale zároveň se podporuje vláda multimiliardáře, což by měl být pro komunisty v podstatě přímý nepřítel. Strana navíc stárne, takže vymírá i fyzicky,“ říká politolog Lukáš Valeš.

Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček v sobotu odpoledne ještě tvrdil, že chtěl kampaň strany spojit se svou osobností. Podle Mlejnka však červený svetr či mikina nebyly pro voliče dostatečným signálem.

Hamáček by měl rezignovat

„Výsledek ČSSD je fiasko. Nevím, jak si to vyhodnotí, ale evidentně záchranářská mikina nebo svetr Jana Hamáčka nefunguje. A pro ty celostátní volby nevěstí nic dobrého,“ uvedl Mlejnek s tím, že takový výsledek může otřást Hamáčkovou pozicí ve straně.

„Předseda strany s tímto výsledkem by měl okamžitě rezignovat,“ prohlásil Mlejnek s tím, že je otázkou, zda je ve straně vůbec někdo, kdo by mohl Hamáčka nahradit a ČSSD pomoci. „A je otázkou, jestli někdo vůbec danou funkci bude chtít, když na tom ta straně je tak špatně,“ dodal.



Dílčí vysvědčení pro strany KSČM i ČSSD v těchto volbách se budou podle Novotného promítat i do parlamentních voleb. Za výsledkovými grafy jsou také zásadní finance.

„Za každého krajského zastupitele jsou peníze do stranické kasy. Obě strany budou o dost chudší, takže budou chudší i pro další volební kampaně. Výsledky voleb mají i zásadní finanční rozměr. Takže já si neumím představit, že by výsledky voleb pro ČSSD i KSČM znamenaly, že s ANO zasednou ke koaličnímu stolu a budou dělat, že se nic nestalo. Zas takové Šípkové Růženky by se z nich stát neměly,“ dodává Novotný.

V krajských volbách kromě ČSSD a KSČM pohořela nová strana Václava Klause mladšího Trikolóra. Podle Mlejnka strana nebyla schopná získat voliče SPD.

„To je do budoucna a perspektivy tohoto uskupení velkým vykřičníkem. To, co zaznamenala, je velký neúspěch. Ukazuje se, že v boji o voliče ukazuje Tomio Okamura, že je dokáže lépe oslovit než Klaus mladší,“ dodal Mlejnek.