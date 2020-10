ANO zřejmě opět čeká Pyrrhovo vítězství, dosavadní koalice se již domluvila

Po sečtení osmdesáti procent hlasů bylo jasné, že v preferenčních hlasech má navrch dosavadní hejtman Martin Netolický, který měl na kontě pět tisíc preferenčních hlasů. Lídr hnutí ANO Martin Kolovratník inkasoval něco málo přes dva tisíce preferenčních hlasů.

Už to napovídalo, že dosavadní hejtman má neotřesitelnou pozici, přestože převlečená ČSSD za novou koalici 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj byla velkou sázkou do loterie. Uskupení, které vsadilo na starosty z menších měst, skončilo s necelými patnácti procenty druhé na pásce.

Jenže už během celého odpoledne se z volebních štábů dosavadních koaličních stran ozývaly hlasy, že to, jak voliči rozdali karty, znamená s vysokou pravděpodobností pokračování přebarvené koalice ČSSD (3PK), Koalice pro Pardubický kraj, Starostů a ODS s TOP 09, kterou by měl Netolický opět vést.

„Předběžně jsme se dohodli, aby dosavadní krajská koalice pokračovala,“ řekl v předvečer Martin Netolický s tím, že ve čtvrt na osm měly všechny zmíněné subjekty společné jednání, na kterém došlo k podpisu dohody o koordinaci dalších kroků povolebního vyjednávání.



Že by pro ANO byly letošní krajské volby druhým Pyrrhovým vítězstvím, to si Martin Kolovratník zatím nepřipouští.

„Byl jsem větším optimistou, nedopadlo to, jak jsem si představoval, ale vítězstvím to je,“ řekl ve štábu ANO Martin Kolovratník, kde po celé odpoledne panovala spíše pochmurná nálada.

S hejtmanem chce jednat ještě dnes večer. „Do jednání jdeme s otevřenou náručí. Nejpravděpodobnější varianta je, aby se počet subjektů ve vedení kraje rozšířil, jako duhová koalice. Dal jsem si dohodu se stávajícím hejtmanem Netolickým, že poté, co se krátce potká stávající koalice, se k velkému kulatému stolu se za malou chvíli přidáme i my z hnutí ANO,“ řekl k plánované schůzce.

Lidovci po dvaceti letech oslabili

Výsledky voleb jsou také zklamáním pro Koalici pro Pardubický kraj tvořenou KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníky. Uskupení vedené náměstkem hejtmana Romanem Línkem patřilo mezi favority voleb. Za posledních dvacet let, kdy se podílelo na řízení kraje, nikdy nespadlo pod 15 procent. Tentokrát ale nebylo ve štábu lidovců co slavit.

Byť v krajské vládě pravděpodobně zůstane, lidovecká koalice skončila až na čtvrtém místě za ANO, 3PK a koalicí ODS a TOP 09. Místo devíti mandátů jich bude mít sedm.

„Není to průšvih, to je důležité říct. Není jednoduché vést volební tým v šestých volbách za sebou. Každopádně jsme neskončili vyděšení někde u zdi, ale budeme součástí jednání o koalici,“ řekl lídr Roman Línek z KDU-ČSL.

Za překvapivého vítěze voleb se dá považovat Česká pirátská strana, která před čtyřmi lety v koalici se Zelenými neuspěla. Letos samostatně získali 12,68 procenta a 7 křesel v zastupitelstvu.

S námi to žádná selanka nebude, avizují piráti

„Je to super. Když to řeknu jednoduše, z 0 na 7 zastupitelů je parádní výsledek. Na jednu stranu by byla škoda, kdybychom v koalici nebyli, dokážeme nastolovat témata. Nicméně kdybychom v koalici nebyli a ten scénář je na stole, tak z role opozice to pro nás v prvním volebním období bude jednodušší, protože budeme konstruktivní opozicí a budeme schopní rozrušovat dojem té selanky, která na jednání zastupitelstva většinou panuje,“ prohlásil lídr Pirátů v Pardubickém kraji Daniel Lebduška.

Oproti minulým volbám si o pět procent polepšila i ODS, která do voleb šla v koalici s TOP 09. O mandát více má i hnutí STAN.

Naopak pod pětiprocentní hranicí skončilo hnutí SPD a KSČM.