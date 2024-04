Zadina nařkl Antoše z ovlivňování finále: Špiní Pardubice, tlačí na rozhodčí

Jen co se rozsvítila světla kamer a zaply diktafony, Zadina spustil:

„Cítím tlak úplně odjinud, než by měl být. Ale Pardubice jsou silné a lidé, kteří nám to chtějí narušit, tak nevyhrají.“

„Antoš dělá tlak na rozhodčí... Nemůžeme se poddávat lidem, kteří mluví do éteru a hráli hokej na brankovišti. To byla jejich hra, nic jiného. Pak budou komentovat tyhle věci? Které rozloží celé finále, atmosféru a náboj finále. Za mě je to neskutečné. Vliv těch lidí. Poprosil bych ty, kteří to poslouchají a čtou, aby si udělali svůj názor. Aby nepodléhali médiím, lidem, kteří jsou zhrzení, nefandí Pardubicím a jdou proti nim.“

Dvaapadesátiletý trenér těžce nese podle něj změněný metr od rozhodčích, který měl dle něj Antoš vyprovokovat svým vyjadřováním ve veřejném prostoru. Ve druhém zápase série (6:3) jeho mančaft uspěl hlavně díky drzé hře před brankářem Ondřejem Kacetlem, v dalších dvou už jim rozhodčí nic podobného nedovolili.

Šéf sudích Vladimír Pešina ještě před třetím utkáním rozeslal oběma klubům prezentaci, v níž připomínal pravidla v souvislosti s hrou na brankovišti.

Trenér Marek Zadina udílí pokyny pardubickým hráčům.

„Teď jsou nastaveny nějaké meze, které play off vůbec neodpovídají,“ míní ale Zadina. „Rozhodčí a komisi z ničeho neviním, v sobotu i v neděli podali skvělý výkon. Všechno, co pískli, tak pískli správně, fauly byly. Ale nelíbí se mi, jaký vliv mají v uvozovkách experti z České televize. Sudí se pak rozhodují pod tlakem a komise dělá opatření.“

Na otázku, kdo, nebo co, mu konkrétně vadí, odpověděl stroze: „Všechno má svůj čas. Vyjádření přijde.“

„Hraje se play off, sledujeme finále české extraligy. Rozhodčí teď sérii vzali nějaké momentum a pocit. Nemůžeme kolem sebe ve čtvrtém zápase jezdit jako že se neznáme,“ jel si dál Zadina svou.

Robert Rampa @RampaRobert15 Marek Zadina pro O2TV: Cítíme tlak od lidí, kteří chtějí narušit finále extraligy, ale Pardubice jsou silné. Je to hodně ovlivněné vaší konkurenční televizí (ČT). Jak v uvozovkách experti ovlivňují lidi kolem a jaký to má dopad na hokej. Tlak na komisi rozhodčích a lidi, kteří… https://t.co/mmFD6l8lQ5 oblíbit odpovědět

Jeho tým musel v neděli přestát hned osm oslabení včetně čtyřminutového za vysokou hůl pro Lukáše Radila. Všechny ale zvládl, vyhrál 6:2 a série je srovnaná 2:2.

„Respektuju sílu Třince a všechny jeho hráče, viděli jsme skvělý zápas a naše skvělá oslabení. Ale ta mediální masáž je neuvěřitelná, celé to posouvá úplně někam jinam,“ řekl Zadina.