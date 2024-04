Šafarčík chce Pardubice donaha: Soupeř nás přejel, neschovávejme se

„Celá sezona nebyla dobrá. Určitě ne tak, jak bychom si to v Pardubicích představovali,“ doplnil 29letý basketbalista. Favorizované Ústí jeho mančaft ve středu navečer vyprovodilo z play off jednoznačným výsledkem 4:1 na zápasy.

Můžete vypíchnout faktory, které podle vás byly ve čtvrtfinále s ústeckou Slunetou určující?

Rozhodla kvalita soupeře, jeho taktická vyzrálost, schopnost přizpůsobit se vývoji. Ústí bylo nachystané absolutně na všechno, co jsme chtěli předvést — v zápase umí dobře reagovat, což jde za trenérem. Taky má výbornou lavičku. I nezaujatý divák musí uznat, že pokaždé, když Sluneta vystřídala, nešla kvalitou dolů. Ta se někdy naopak i zvedla, náhradníci týmu pomohli. Nám tohle chybělo, taková je realita.

Co si tedy z vyřazení v úvodním kole play off budete chtít odnést?

Je potřeba si to zanalyzovat na všech frontách, nastavit si zrcadlo, nějakou sebereflexi. Každý by měl začít u sebe. Uvidíme, co přinese léto. Jestli se z toho někdo může oklepat, tak je to určitě Beksa. A já věřím, že to tak bude. Ale čeká nás tam hodně práce. Je to výzva a takové mají všichni rádi.

Spekuluje se o tom, že by vás nově mohl vést nynější kouč Slunety Jan Šotnar.

Každý tým by asi byl rád, kdyby k němu přišel Trenér roku. Myslím si, že to v této sérii potvrdil. Ústí na nás bylo perfektně připravené, když jsme je v něčem trápili, okamžitě se toho snažilo využít. A to je věc trenéra. Do budoucna mu přeju jen to nejlepší, doufám, že se mu bude dařit.

Ústí a Pardubice se v této fázi soutěže potkaly mimo jiné i loni, vznikla mezi oběma kluby výraznější rivalita?

Podle mě jo, já proti Ústí hraju rád. Letos tam jsou hráči s vítěznou mentalitou, ať už je to Autrey, Nichols nebo Johnson. I když zrovna Johnsona na hřišti úplně nenávidím, je to borec, kterého chce mít na soupisce každý. Takový hráč vyhrává zápasy. Není to o tom, jak u toho vypadá či jestli dá dvacet bodů, ale je hodně důležitý pro tým. Proti takovým basketbalistům se mi hraje nejlíp, protože to je vyhrocené. Přeju Ústeckým ve zbytku play off jen to nejlepší, jelikož nás porazili po právu — ať si to užijí. A budu je určitě sledovat, protože si myslím, že to mohou dotáhnout dost daleko. Ale zároveň věřím, že jejich úspěšná šňůra nebude dlouhá a že skončí už s příští sezonou.