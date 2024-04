Ve vápně se musíme chovat jako zabijáci, nabádá pardubický Kissiedou

„Snažím se si to užívat, hraje se mi tu dobře. Hlavně v CFIG Areně, pro každého fotbalistu je to výjimečný pocit, když může hrát před vlastními fanoušky,“ pochvaloval si rodák z Pobřeží slonoviny na klubovém webu.

To se mu bohužel o následujícím víkendu nevyplní, jelikož Pardubice nastoupí v neděli v 15 hodin proti Bohemce v Ďolíčku. I když to tak trochu domácí stadion vlastně pořád je, neboť na něm Východočeši odehráli dva a půl roku během čekání na výstavbu vlastního stánku.

„Na příští utkání už se plně koncentrujeme. Budeme stoprocentně připraveni a dobře naladěni, abychom si do Pardubic přivezli tři body,“ plánoval Kissiedou.

Slávistický útočník Muhamed Tijani s míčem před Laurentem Kissiedouem z Pardubic

V posledním utkání základní části by se takový zisk Pardubicím na třináctém místě tabulky (26 bodů) hodil. Obzvlášť poté, co jim naposledy nevyšel domácí duel s Mladou Boleslaví, který prohrály 1:2.

„Byl to pro nás smolný zápas. Mohli jsme dosáhnout alespoň na bod, remízu jsme si zasloužili, ale nepovedlo se. Nedařilo se nám hlavně ve vápně, musíme se tam chovat jako zabijáci, kteří dotlačí balon do brány,“ nabádal Kissiedou.

Pětadvacetiletý středopolař ve zmíněném duelu odehrál závěrečnou půl hodinku, jinak ale poměrně pravidelně nastupuje v základní sestavě. V letošní sezoně nastřádal již 496 minut.

„Česká liga má od všeho něco, hraje tu spousta vynikajících hráčů. Zároveň jsou ale zápasy i o soubojích a důrazu. Pokaždé je to bitva, fanoušky to musí bavit,“ uvažoval Kissiedou.

Pardubický záložník Laurent Kissiedou v souboji s karvinským Davidem Mosesem.

Ti pardubičtí by si však přáli, aby jejich tým víc vyhrával a konečně se vyhoupl třeba do prostřední skupiny. „I jako fotbalista bys měl chtít pokaždé zvítězit. V určitých věcech nás výsledky, které nejsou ideální, trochu ovlivňují, ale chápeme, že to ke sportu patří. Bez ohledu na to se plně soustředíme na všechno, co nás v letošní sezoně ještě čeká,“ těšil se Kissiedou.

Nadstavbová část odstartuje hned příští týden.