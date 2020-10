Z hejtmanského křesla na šest procent. Komunisté v Ústeckém kraji propadli

„S výsledky jsem spokojen. Posílili jsme o tři procenta. Myslím si, že je to dobrý signál k tomu, že Ústecký kraj má ještě 100% šanci na to, aby byl zachráněn, řekl lídr vítězného ANO, mostecký zastupitel a poslanec parlamentu Jan Schiller.

Z původních dvaceti mandátů však ANO ztratilo tři. „Řekl bych, že to není oslabení. Na jednu stranu jsme přišli o mandáty, ale na druhou se do krajského zastupitelstva dostala další uskupení a zastupitelstvo kraje tak bude rozmanitější. Myslím si, že to přinese víc nápadů a hlavně doufám, že to bude znamenat víc pracovitějších lidí, kteří pro tento kraj něco udělají,“ doplnil Schiller.

Ještě ve volební večer začalo ANO s povolebním vyjednáváním. „Nejprve s ODS, která skončila na druhém místě. A uvidíme, jak se ta jednání budou vyvíjet dál. Jinak jdeme s tím, co jsem říkal již před volbami a to je posunout tento kraj dopředu. Zlepšit systém zdravotnictví, školství, dopravu či životní prostředí. Myslím si, že těch věcí bude ještě víc. Hlavní je ale posunout tento kraj,“ zdůraznil Schiller.

O své pozici ve vedení kraje už má Schiller zcela jasno: „S naším vítězstvím a počtem mandátů, tak jestli si to mohu dovolit říct, tak budu trvat na pozici hejtmana.“

Na druhém místě za ANO skončila ODS. „Výsledek považujeme za dobrý. Předpovídali nám daleko méně. Jsme druzí na pásce a mohli bychom být v radě kraje,“ řekl Jiří Kulhánek.

„Už jsme ale měli první jednání s ANO a budeme se domlouvat dále, zda to půjde nebo ne. Budeme jednat i s ostatními, ale výsledky voleb nejsou jednoduché,“ dodal Kulhánek s tím, že do koalice by nešli ani s komunisty ani s SPD.

Z třetího místa mají radost Starostové a nezávislí. „Je to fenomenální výsledek. Těší mne, že přímo v Ústí nad Labem, jsme druzí hned za ANO, co je neuvěřitelné a STAN nikdy v Ústeckém kraji takovýto výsledek neměl,“ radovala se Yveta Tomková, starostka městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice.

„Dvouciferný výsledek nás potěšil, jedná se o nejlepší v historii tohoto kraje. Vyjednávat budeme úplně se všemi, protože kraj potřebuje spolupráci všech. V koalici si však nedovedu přestavit SPD a KSČM. A pokud by Ano chtělo mít jak hejtmana, tak všechny členy v radě, bylo by to pro nás také nepřijatelné,“ řekl lídr STAN Filip Ušák.

U Pirátů zavládlo zklamání

„Jsem velmi zklamaný, nečekal jsem takto slabý výsledek a považuji ho za prohru. Osobně jsem očekával alespoň 13 procent. Už dneska večer začneme s vyjednáváním. Partnerem pro vyjednávání jsou pro nás určitě Starostové a nezávislí, Spojenci pro kraj a v úvahu přichází i ODS. To je asi všechno. Rozhodně nebudeme vyjednávat v SPD, komunisty a v v úvahu nepřichází ani uskupení Lepší sever,“ řekl Karel Karika, lídr kandidátky České pirátské strany.

„Očekávali jsme dvouciferný výsledek. Ale i tak je to dobré, protože podle výsledků jsme na tom v Ústeckém kraji nejlépe ze všech krajů,“ okomentoval výsledky Dominik Hanko z SPD.

Po osmi letech opouští křeslo ústeckého hejtmana Oldřich Bubeníček. V roce 2012 zde KSČM vyhrála se téměř pětadvaceti procenty. O čtyři roky později skončili komunisté na druhém místě s patnácti procenty. Bez Bubeníčka letos klesli na pouhých šest procent.

Přes šest procent se přehouplo také uskupení Spojenci pro kraj. „Výsledek bereme jako dobrý, ale kdyby to bylo trochu víc, dalo by se uvažovat o nějaké rozumné koalici. Mám radost za celý tým, že se nám podařilo překonat pětiprocentní hranici, ale zároveň myslím, že to mohlo být trochu víc,“ komentoval volební výsledek Jiří Řehák, lídr uskupení Spojenci pro kraj.

„Už dopředu jsme avizovali, že budeme jednat téměř se všemi. Určitě jednat nebudeme s komunisty a s SPD. Na stole je několik možných variant, nejbližší nám jsou Starostové a nezávislí, Piráti nebo ODS. Z minulých voleb víme, že co je upečeno, nemusí být ještě uvařeno,“ dodal Řehák.

ČSSD v krajských volbách zcela propadla

S necelými šesti procenty uspělo seskupení Lepší sever. „Očekávali jsme desetiprocentní výsledek, takže jsme trochu zklamáni. Podrazila nás ale ČSSD a jejich hlasy nám chyběli,“ řekl Martin Klika s tím, že ochotni jednat jsou úplně s každým

Do krajského zastupitelstva se nedostala dosud vládnoucí ČSSD, jejíž zisk skončil lehce nad třemi procenty. „Všichni kandidáti sociální demokracie v Ústí propadli vyjma Kliky, dostali se tam lidé, co se stranou nemají nic společného,“ řekl na tiskové konferenci předseda strany Jan Hamáček.

V červenci totiž předsednictvo ČSSD odmítlo koaliční kandidátku nově vzniklého uskupení s názvem Lepší Sever, pod jehož hlavičkou chtěli krajští kandidovat politici ČSSD společně se zástupci hnutí Ústecké fórum občanů (UFO), ProMOST a nezávislými.

Čtyřiatřicet původních kandidátů za ČSSD, včetně lídra kandidátky a krajského radního Martina Kliky či krajského předsedy Miroslava Andrta, pozastavilo kvůli tomuto kroku členství ve straně a za Lepší sever kandovali už jen jako nezávislí.

Také v roce 2014 vyhrálo ANO, do vedení se nedostalo

V minulých krajských volbách v roce 2016 vyhrálo ANO se ziskem 23,24% hlasů a 20 mandátů. Předstihlo tak komunisty, kteří v té době kraj vedli. Ztráty utrpěli i sociální demokraté, kteří skončili na třetím místě. Do zastupitelstva kraje se tenkrát nově dostala Okamurova koalice se Stranou Práv Občanů.

Nakonec však vítězné Ano zůstalo v opozici a vedení Ústeckého kraje se ujala koalice KSČM, ČSSD a SPD–SPO s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.

K volebním urnám letos „v době koronavirové“ v Ústeckém kraji přišlo lehce přes 31 procent voličů. Tedy téměř stejně jako v roce 2016.