Babiš: Skvělý výsledek, masáž opozici nevyšla. Do skládání koalic nechci mluvit

„Je to skvělý výsledek, chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli k volbám. Je úžasné, že se nebáli covidu-19 a přišli volit,“ řekl šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci k výsledkům voleb, v nichž hnutí získalo přes 600 tisíc hlasů, zatímco před čtyřmi lety to bylo o 70 tisíc méně. V přepočtu na mandáty získalo ANO v roce 2016 celkem 176 mandátů, letos o dva více.

Kvůli mediální masáži a stálé kritice vlády měl z voleb obavy, jediným programem opozice je podle něj porazit Babiše ve sněmovních volbách příští rok. V souvislosti s opozicí mluví o spiknutí nenávisti. „Bylo neuvěřitelné v debatách, jak někteří lídři Babiše nenávidí. Jediný jejich program je porazit Babiše příští rok,“ dodal premiér.

Hnutí ovládlo 10 krajů, vznik případných koalic s ANO nechá Babiš na vedení jednotlivých krajských organizací a nehodlá do nich zasahovat. „Ani nevím, s kým budou dělat koalice. Pro mě je důležité, že jsme vyhráli, to jsem chtěl,“ řekl.

Důležité podle Babiše je, aby noví hejtmani spolupracovali s vládou. „Je tu covid-19, velký počet lidí je v nemocnici, měli bychom se semknout. Doufám, že se po volbách vztahy normalizují a budeme spolupracovat. Je to o lidech, zda máte tu chemii, nebo děláte politiku.“

Hnutí ANO nevyhrálo ve Středočeském kraji, byť má podobný výsledek jako před čtyřmi lety.

„Středočeský kraj mě příjemně překvapil. Škoda, že si to paní hejtmanka (Jaroslava Pokorná Jermanová) pokazila těmi aférkami,“ dodal předseda vlády. S novým středočeským hejtmanem hodlá spolupracovat. „Nemám s tím problém,“ řekl.

A měla by Jermanová teď vyvodit osobní zodpovědnost? „To není dotaz na mě, o tom rozhoduje sněm. Opoziční strany tvrdí, že ANO je hnutí jednoho muže. Není to pravda. Oni sami si udělali kandidátky, sami si je schválili. Ona (Jermanová) odvedla dobrou práci, zkrátka to nedopadlo,“ doplnil Babiš.

K výsledkům senátních voleb se předseda vlády nechtěl příliš vyjadřovat, prý je nesledoval.