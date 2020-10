Z prvních míst zabojují v Praze o Senát Němcová, Smoljak a Žantovský

V Praze 1 se na první místo mezi osmi kandidáty dostala poslankyně a bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, která je společnou kandidátkou ODS a TOP 09. Od voličů získala 48 procent hlasů.

Ta uvedla, že ze svého postupu byla skoro až dojatá. Zároveň ale uvedla, že je samozřejmě potřeba, aby lidé přišli i k druhému kolu voleb. „Chtěla bych všechny své příznivce poprosit, abychom to dotáhli,“ řekla Němcová.

Dodala, že sice pochází z Vysočiny, ale už 22 let žije v Praze. „Vždycky jsem říkala, že je výhodou, pokud má člověk dva domovy a v obou se cítí dobře,“ podotkla Němcová.

Do finálního souboje o místo v Senátu bude s Němcovou bojovat obhajující senátor Václav Hampl (nestraník za koalici KDU, Z, PRAHA, SEN), který skončil s velkým odstupem na druhém místě se 20 procenty.

Pokud by Němcová uspěla, musí opustit křeslo poslankyně. Ve Sněmovně by ji podle výsledku voleb měl nahradit Jan Tecl, který v roce 2017 skončil jako druhý v kraji Vysočina, kde Němcová kandidovala. Tecl ale již působí jako senátor, proto by náhradníkem Němcové měl být další v pořadí kandidátky, a tím je bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Senátní obvod Praha 5 v prvním kole ovládl s 39 procenty někdejší diplomat a současný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský (nestraník za ODS+STAN+TOP 09), který ve druhém kole zabojuje se současným senátorem Václavem Láskou (ČPS, KDU-ČSL, SZ). Ten považuje výsledek za úspěch.

„Mám velkou radost z výsledku. Jednak co se týká volební účasti, protože 40 procent v senátních volbách je naprosto super, ale i z 37,5 procent, které jsem dostal. Je to totiž o půl procenta víc, než jsem dostal před šesti lety. To vnímám jako ocenění za práci, kterou jsem pro místní a na plénu Senátu dělal,“ sdělil Láska.



Ve dvacátém čtvrtém obvodu, který pokrývá skoro celou část Prahy 9 a dalších deset městských částí, své křeslo obhájil scenárista David Smoljak, kandidát Starostů, Pirátů a TOP 09. Získal necelých 43 procent.

„Mám radost, protože jsem dostal zhruba třikrát více hlasů než v loňských doplňovacích volbách v tomto obvodu, což považuji za dobré vysvědčení. Ale beru to tak, že se zatím jedná jen o první poločas. Všechno se rozhodne až ve druhém týdnu, od zítra začínáme nanovo,“ řekl MF DNES Smoljak.

Jeho bratr Filip jako kandidát uskupení PRO zdraví získal necelá čtyři procenta hlasů a umístil se tak až na šesté pozici.



Na druhém místě skončil Eduard Stehlík, současný ředitel Památníku Lidice, kterého jako nezávislého kandidáta podpořili Lidovci a ODS. Také oni dva se příští týden utkají ve druhém kolem.

„V první řadě nesmírně děkuji všem voličům, kteří mě podpořili jako nezávislou osobnost, moc si toho vážím. Samozřejmě blahopřeji panu Smoljakovi k výsledku v prvním kole, nicméně jsem přesvědčen, že pro druhé kolo a celkový výsledek pouhé jméno nestačí a lidé budou hodnotit podle faktické práce, kterou kandidát odvedl,“ uvedl k výsledku Stehlík. „Je to stále otevřené, jako voják a vojenský historik vím, že bitvy se vyhrávají až posledním okamžikem,“ dodal.



Senátní volby v Praze byly úspěšné pro TOP 09, jejichž kandidáti se dostali na první pozici ve všech třech pražských obvodech.

„Mám radost z toho, že spojení sil zafungovalo. Myslím si, že dnešní úspěch nám ukazuje cestu, kterou bychom se měli dále vydat. Volby ale stále nejsou u konce,“ okomentoval úspěch europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.