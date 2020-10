Hejtmanku Jermanovou porazila starostka Mnichovic a bývalá novinářka

Petra Pecková (44) se narodila v Benešově a vystudovala Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, Vyšší odbornou školu publicistiky, žurnalistiku a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově.

Publicistice se věnovala i po studiích. Nastoupila do redakce zpravodajství a publicistiky televize Nova, kde se podílela na pořadech Občanské judo, Na vlastní oči, Zálety, Áčko či Víkend. Mezi roky 2011 a 2014 spolupracovala s Českou televizí a TV Barrandov.

Do politiky vstoupila v roce 2010, když byla jako bezpartijní na kandidátce ODS poprvé zvolena do zastupitelstva Mnichovic, následující čtyři roky byla i první místostarostkou. Od listopadu 2014 je v Mnichovicích starostkou. Nejdříve do vedení města kandidovala jako nezávislá za Mnichovice - město na Vaší straně, v příštích volbách v roce 2018 už kandidovala za STAN.



Pecková je rozvedená, má dceru a syna.

Kauza se soudcem Kydalkou

V roce 2014 se stala aktérkou kauzy kolem výroků soudce Kamila Kydalky, který má v Mnichovicích chalupu a před komunálními volbami kriticky zhodnotil kandidáty. Navíc po volbách ve zpravodaji Život Mnichovic doporučoval, jak sestavit povolební koalici, aby to neskončilo pro město katastrofou - což by se prý stalo opětovným zvolením Peckové.



Starostka si na Kydalkovu aktivitu stěžovala jeho nadřízenému - předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi. V červnu 2015 pak kárný senát konstatoval, že Kydalka chyboval.



Podle kárného senátu tím, že se vyjadřoval k politickému boji v Mnichovicích, ohrozil tak důstojnost soudcovské funkce. Kydalka tehdy vnímal rozhodnutí kárného senátu jako omezení své svobody projevu a obrátil se na Ústavní soud. Ten v září 2016 konstatoval, že Kydalka porušil povinnost zdrženlivosti, která představuje zvláštní omezení svobody projevu u soudců.