Praha je zoufalá z psích exkrementů. Kampaně za miliony na pejskaře nestačí

„Procházela jsem ulicemi centra a ten puch mi čpěl do nosu, musela jsem přidat do kroku, jak to bylo nepříjemné,“ svěřila se redakci MF DNES během nezvykle teplých březnových dní obyvatelka Karlína, která podle svých slov cestou přemýšlela, jak docílit toho, aby majitelé psů byli ohleduplnější ke svému okolí. Nad stejnou otázkou se zamýšlejí i městské části, které vynakládají miliony korun na úklid.

Jde o setinu milimetru, vítr je rozfouká a člověk vdechne. V tom tkví jejich nebezpečí. Rozdrcené výkaly na sobě nesou pro člověka škodlivé mikroorganismy. Jan Hovorka Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK