KOMENTÁŘ: ANO drží pozice i náskok, ale ztrácí spojence

Pandemie koronaviru krajské a senátní volby nevymazala, ba ani výrazněji neovlivnila, volební účast byla dokonce o pár procent vyšší než minule. To je kromě celkového výsledku ta asi nejpodstatnější zpráva z voleb.

A nejvíc voličů dokázalo zmobilizovat hnutí ANO, jakkoli jej volí spíše voliči starší a sociálně slabší, kteří mohli mít z epidemie větší obavy a navíc je volby „druhého řádu“ obvykle moc nezajímají.



ANO vyhrálo ve většině krajů, konkrétně v 10 ze 13, někde dokonce rozdílem třídy. Poté, co před čtyřmi lety bylo historicky první vládní stranou, která v krajských volbách zvítězila, je nyní i první premiérskou stranou, jež to dokázala.

Na první pohled se zisk 21,9 % hlasů může zdát na obvykle třicetiprocentní hnutí málo, ale je třeba srovnávat srovnatelné. Krajské volby nikdy nebyly pro ANO prioritní: před čtyřmi lety je vyhrálo s 21 % hlasů a o pouhý rok později volby sněmovní s bezmála 30 %, když rozdíl v počtu získaných hlasů byl meziročně trojnásobný. ANO tedy v krajích fakticky potvrdilo své silné a celkově zatím neotřesitelné pozice.

Stará levice končí, nová triumfuje

Dalším vítězem voleb jsou Piráti. Po mizivém výsledku z minulých voleb dosáhli velmi slušného počtu krajských zastupitelů, prokázali své celostátní zakotvení a výrazně si řekli o pozici hlavní opoziční strany, tedy napřesrok hlavního vyzyvatele Andreje Babiše.



Druhý uchazeč o tuto pozici, ODS, se může radovat z úspěchu některých svých kandidátů v senátních volbách, pravděpodobně i z prvního hejtmana po 12 letech.

Vítězství (v koalici se STAN a Východočechy) jen v jediném, Královéhradeckém kraji, jinak několik druhých míst a nadále přetahování se s Piráty o roli lídra opozice ale nenaznačuje slibovaný zásadní politický obrat pod taktovkou ODS.

To už má větší důvod k radosti hnutí STAN, kterému tento typ voleb vyhovuje. V krajích posílilo, už teď má prakticky jisté dva hejtmany, což z něj dělá ještě zajímavějšího spojence do zvažované koalice s Piráty do sněmovních voleb. KDU-ČSL naopak mírně ztrácí, což v její pozici znamená, že jít do sněmovních voleb samostatně by byl obrovský risk.

Úplná panika zavládla na tradiční levici: ČSSD i KSČM pokračují v propadu, některé kraje zcela vyklízejí, ČSSD slábne v Senátu, KSČM je tam úplně bez šancí, v celostátních číslech už jsou obě strany pod pěti procenty.

To všechno je před sněmovními volbami další indicie toho, že stará levice úplně končí a její voliče si rozdělí nová levice, tedy zejména ANO a Piráti.

Síla spojenectví a osiřelé ANO

Ve výsledku krajských voleb se evidentně neprojevilo nějaké trestání vlády za zmatky v době pandemie, zejména její druhé vlny. Spíše než referendum o vládě a Andreji Babišovi to v některých krajích připomínalo referendum o Jaroslavě Pokorné Jermanové (Středočeský, 18,6 %) nebo Ivo Vondrákovi (Moravskoslezský, 30,2 %). Což je reflexe, která je v tomto typu voleb jednoznačně přirozenější.



Že se nehroutí ANO a Andrej Babiš ale ještě neznamená, že by se politické poměry v zemi neposouvaly. Z „širší vládní koalice“, tedy trojice ANO, ČSSD a KSČM, už fakticky jako relevantní síla zbylo jen ANO. A téměř v žádném kraji už není schopno se svými „vládními“ partnery vytvořit většinu.

Jakkoli tedy ANO potvrdilo svou nejsilnější pozici i v krajích, má nyní v zádech tvrdší soupeře než dosud: druhá a třetí místa, která zatím často zastávaly ČSSD a KSČM, tedy na centrální úrovni jeho spojenci, nyní obsadili buď Piráti, anebo různé sestavy pravostředových stran.

A s nimi bude dohadování o koalicích a jménech hejtmanů podstatně složitější. Strany pravého středu si potvrdily, že spojenectví se vyplatí. A z jejich stranických centrál jistě půjde do regionů doporučení, že kde to půjde, tam v duchu generálky na sněmovní volby v říjnu 2021 vytvořit koalici bez ANO.

To Babišovo hnutí může připravit o místa ve vedení krajů, jemu samotnému to ale jistě poskytne propagandistickou munici pro sněmovní volby: „Aby nás ostatní zase neobešli, musíte nám dát tolik hlasů, aby nás prostě obejít nešlo.“