Středočeský kraj mohou ANO sebrat Starostové, prosadili se i Piráti

Po sečtení dvou třetin hlasů mají Starostové a nezávislí 21 procent hlasů a těsně v závěsu je ANO 2011 s 20 procenty.

„Jsem optimista, tak si myslím, že to procento, co jsme měli minule, obhájíme,“ řekl krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) při příchodu do volebního štábu novinářům.



Třetí je zatím s menším odstupem ODS. Krajské ANO věří v obhájení výsledku, kterého hnutí v regionu dosáhlo před čtyřmi lety, kdy získalo 20,76 procenta hlasů.



Hnutí ANO jde o hodně, kromě obhajoby šestnácti mandátů bojuje i udržení hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. O její místo bojuje za Starosty starostka Mnichovic Petra Pecková (Starostové a nezávislí, KDU-ČSL a SNK-ED), nebo Martin Kupka za ODS.

V minulých krajských volbách ANO ve středních Čechách získalo 16 z 65 křesel. STAN získali 15 mandátů, ČSSD 11, ODS 10 a KSČM osm. TOP 09 měli pět zastupitelů, tři z nich ale přidali k původní koalici ANO, STAN a ODS jako Nezávislí Středočeši. Tato koalice se však rozpadla a ANO se dohodlo s ČSSD na koalici podporované komunisty.