Jsem rád, že se voliči nenechali odradit pandemií, říká šéf KSČM Filip

Předseda KSČM v pátek v Českých Budějovicích, kde volil do zastupitelstva Jihočeského kraje, vyjádřil obavy, že účast v krajských volbách nepřekročí 35 procent. Pro svou stranu by považoval za úspěch, pokud by celorepublikově získala více mandátů, než obhajuje. Neméně důležité jsou podle něj i senátní volby.



S napětím podle svých slov sleduje volby zejména v obvodu Kladno, kde se pokouší dostat do Senátu předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. Velkou pozornost věnuje také kandidátovi do Senátu Pavlu Kováčikovi, který kandiduje na Znojemsku.

Předseda poslanců KSČM Kováčik je nyní s těžkým úrazem v nemocnici. Podle Novinek Kováčik propadl střechou při práci na chalupě ve středních Čechách.