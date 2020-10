STAN může konkurovat hnutí ANO, výsledky jsou solidní, říká Rakušan

Část předsednictva hnutí Starostové a nezávislí včetně jejich předsedy Víta Rakušana sleduje výsledky krajských voleb v prostorách centrální kanceláře na Malostranském náměstí v Praze. Podle dosavadního sčítání hlasů vítězí ve třech krajích, ostatní prozatím „bere“ hnutí ANO.

Rakušan považuje výsledky hnutí STAN prozatím za velmi solidní a uznává, že hnutí ANO zaznamenalo úspěch, nicméně demokratická opozice podle něj posiluje svoji pozici. „V mnoha krajích je převaha stran demokratické opozice a samotné vítězství ve volbách ještě nemusí znamenat, že je to většinová vůle občanů v regionu,“ uvedl Rakušan.

Tradičně silnou pozici obhajují Starostové ve středních Čechách, kde je jejich lídryní starostka Mnichovic a bývalá reportérka TV NOVA Petra Pecková. Zatím nad hnutím ANO vedou. Před čtyřmi lety tam skončilo STAN na druhém místě právě za hnutím Andreje Babiše, s kterým nakonec ve spolupráci ODS a tří „odpadlíků“ z TOP 09 vytvořilo koalici a hejtmankou se stala Jaroslava Pokorná Jermanová. Koalice se ale po roce rozpadla a ANO vládlo dál ve spolupráci s ČSSD a komunisty. Letos se ve středních Čechách spolupráce s ANO neplánuje.

Středočeská organizace hnutí STAN si to odhlasovala ve svém usnesení. Ostatní kraje mají od vedení STAN pouze doporučující usnesení, aby primárně hledali spolupráci na bázi současné demokratické opozice, tedy třeba s ODS či Pirátskou stranou.

„Pak jsme nechali na jednotlivých uskupeních, zda budou s hnutím ANO spolupracovat nebo nikoli. Zaregistroval jsem u našeho Martina Půty, že ani on nechce spolupracovat po těchto volbách s hnutím ANO, stejné výroky jsem zaregistroval v Karlovarském kraji, v Pardubickém kraji,“ poznamenal Rakušan.

„V krajích, kde by hrozilo, že se k vládě dostane nějaká extrémní strana jako SPD nebo KSČM, tam máme výjimku na to, abychom spolu s jinými demokratickými stranami vytvářeli koalice, aby se tam extrémisti nedostali,“ dodal a potvrdil, že hledání spolupráce na bázi demokratické opozice je jakási zkouška, jak by takové koalice fungovaly případně po parlamentních volbách příští rok. „Je žádoucí, aby si demokratická opozice vyzkoušela spolupráci,“ dodal.

Velmi dobře si letos opět vede i Martin Půta, bývalý starosta Hrádku nad Nisou, a nejspíš svého třetího vítězství v krajských volbách dovrší. Doposud vládl v Libereckém kraji v široké koalici složené ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), ANO, ODS a ČSSD. Pokračování tohoto formátu ale není příliš pravděpodobné. Půta se totiž vymezoval proti ANO už před volbami, hlavně kvůli jeho celorepublikovému vedení.

Dobře si zatím v těchto krajských volbách vede i STAN v koalici s ODS v Královéhradeckém kraji, kde je lídrem bývalý policejní prezident Martin Červíček. Ve Zlínském kraji za STAN kandidoval jako lídr bývalý předseda hnutí, poslanec a nynější místostarosta obce Suchá Loz Petr Gazdík. V tomto kraji má ale silnou pozici KDU-ČSL, Starostové tady zatím ztrácejí.