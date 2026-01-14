Martin Červíček se narodil 3. dubna 1972 v Náchodě. Na pražské Policejní akademii vystudoval bezpečnostně právní studia, bakalářský titul získal v roce 2000. O několik let později si vzdělání rozšířil na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Magisterský titul v oboru sociální pedagogika získal v roce 2005.
Již od roku 1990 pracoval u Policie ČR, kde se postupně vypracoval až na funkci policejního prezidenta. Jmenován byl v srpnu 2012, nahradil Petra Lessyho, kterého odvolal ministr vnitra Jan Kubice poté, co byl Lessy pracovníky Generální inspekce bezpečnostních sborů obviněn z přečinů zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvy. Ministr vnitra v demisi Martin Pecina Červíčka odvolal v lednu 2014 po rozhodnutí poradní komise, která určila, že byl jmenován neoprávněně. V roce 2016 od policie zcela odešel, aby se mohl více angažovat v politice.
Martin Červíček v politice
- Už v roce 2014 byl jako nestraník zvolen starostou obce Vysokov na Náchodsku, mandát jednou obhájil a poté již nekandidoval.
- Členem Občanské demokratické strany je od roku 2016, kdy v krajských volbách vedl kandidátku strany v Královéhradeckém kraji a stal se zastupitelem.
- V roce 2018 porazil v senátních volbách lidovce Pavla Bělobrádka, po dvou letech se stal předsedou senátního klubu ODS a po úmrtí Jaroslava Kubery předsedou Senátu (od února do října 2020).
- V krajských volbách v roce 2020 mandát obhájil, stal se hejtmanem kraje.
- V roce 2024 vyhrál první kolo senátních voleb v kraji, ve druhém porazil kandidáta ANO Jana Borůvku ziskem 62,18 % hlasů. Uspěl i v krajských volbách, ale ODS přešla do opozice a hejtmanem je od té doby Petr Koleta z hnutí ANO.
- Po neúspěchu koalice SPOLU ve volbách v říjnu 2025 oznámil svou kandidaturu do vedení ODS. Strana uvádí, že Červíček aspiruje na funkci prvního místopředsedy, nahradil by tedy bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru, který se o funkci znovu ucházet nebude.
- Volba proběhne 17. a 18. ledna 2026 na stranickém celorepublikovém sněmu v Praze. Červíček nyní sbírá podporu, v krajích získal nominace na prvního i řadového předsedu.