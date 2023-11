Šerlich překvapil rychlý nástup zimy. Bouraly tam autobusy a uvízl kamion

Víkendový provoz obratem potvrdil, čeho se kritici rekonstrukce obávali, tedy že v serpentinách prudkého stoupání dojde k dopravním nehodám. Jen v sobotu tam hasiči vyjížděli ke dvěma nehodám autobusů, v pondělí ráno pak ve stoupání zapadl kamion, kterému hrozilo, že se smekne ze silnice do příkopu.

„Komunikace byla autem zcela zablokována, na nezbytně nutnou dobu jsme ji uzavřeli. Vozidlo jsme nejprve zajistili, pak ho vyprošťovacím traktorem svezli zpět na parkoviště do Deštného,“ uvedli hasiči k zásahu.

Podle hejtmanství ani jedna ze tří událostí nesouvisí s parametry opravené komunikace. Nehody se v úseku stávaly i v předchozích letech. Případ uvízlého kamionu prý svědčí o nedbalosti a neznalosti řidiče.

„Na této trase za tohoto ročního období těžká nákladní auta nejezdí. Znovu proto musíme apelovat na ohleduplnost a dodržování pravidel na horské silnici tohoto typu. Z informací policie a hasičů vyplývá, že nehody primárně nesouvisely s rekonstrukcí, ale v prvním případě šlo spíše o nepozornost, ve druhém bylo příčinou nepřizpůsobení způsobu jízdy osobního vozidla, kdy řidič autobusu musel zareagovat vyhnutím částečně mimo silnici,“ sdělil mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Problémy v zatáčkách

Oba autobusy měly v sobotu potíže v prudkých zatáčkách. V prvním případě došlo ke srážce s protijedoucím vozidlem, při druhém incidentu najelo osobní auto do zatáčky a řidič autobusu musel uhnout, aby nedošlo ke střetu.

„Tím, že se vozovka nesolí, došlo ke sjetí zadní části autobusu mimo vozovku. Řidič protijedoucího auta ho bohužel nepustil. Na takovýchto úsecích je přitom běžná praxe, že auta jedoucí shora nechají objemnější vozidla projet zatáčkou. Toto není silnice jako do Pece nebo na Horní Malou Úpu, kde se auta bez problémů vyhnou,“ uvedl ředitel osobní dopravy Audis busu Milan Kovář.

Kraj už jedná s policií o osazení nových dopravních značek, které mají upozorňovat na prudké stoupání, zimní výbavu a především mají vozidlům jedoucím ze Šerlichu nařídit, aby v kritických úsecích dala přednost vozům jedoucím nahoru.

„Kritiku jsme pochopili“

I když nehody nezpůsobil stav silnice po opravě, nepřímo dávají za pravdu kritikům, podle kterých by riziko nehod na širší silnici kleslo. Výsledek opravy kritizoval třeba starosta nedalekého Orlického Záhoří Vojtěch Špinler (nez.) i řada místních.

„Já to nechci hodnotit, v posledních týdnech jsem tam nebyla, ale lidé mi říkají, že silnice mohla být širší. Pan starosta v té kritice určitě není sám,“ připustila starostka Deštného v Orlických horách Simona Vlková (nez.).

Kraj odmítá, že by při stavbě silnice pochybil. Parametry podle něj odpovídají požadavkům. Hejtman Martin Červíček (ODS) naopak vyzdvihuje práci Údržby silnic Královéhradeckého kraje, která už v průběhu stavby a při následném zkušebním provozu požadovala po silničářích některé úpravy.

„Kromě informací a podnětů od veřejnosti i samotný dozor z Údržby silnic navrhoval úpravy, které by umožňovaly komfortnější projetí. Já jsem si to celé prošel, našli jsme tam dalších asi 10 míst, která by měla být zpevněná. Je to horská silnice, sice není nikde ani o centimetr užší, ale ta místa, která dnes zpevňujeme, mohla být součástí projektu,“ připustil Červíček.

Podle kraje je v některých místech silnice až o 20 centimetrů širší, než bylo uvedeno v projektu. Problémy zaregistrovali silničáři v sedmi nejostřejších obloucích, především v prvních dvou zatáčkách od Deštného. Tam by měla být zkrácena nebo odsazena svodidla. To silnici nejen opticky rozšíří, ale sníží i pravděpodobnost, že se u svodidel budou kupit sněhové bariéry.

„Během minulého týdne bylo na místech, kde to umožňuje terén, dokončeno 20 zpevněných ploch ze štěrkodrti rozšiřujících silnici o 0,5 až 2 metry do výhyben v obloucích. Některá místa tvoří plochu před točkou, kde je možné vyhnutí a počkání, než točku opustí větší vozidlo. Přibyla také jedna zpevněná plocha z kamenné dlažby,“ uvedl Lechmann. Kraj za vícepráce zaplatil 1,2 milionu, dalších 500 tisíc budou stát doobjednané výhybny.