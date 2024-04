Ze země vykoukl kel. Mamut z Hradce je jako první důkaz lovců dodnes unikátem

Oblast mezi Hradcem Králové a Jaroměří bývala na konci 19. století plná cihelen. Zdejší sprašová hlína byla pro výrobu cihel ideální a cihel nebylo kvůli rozmachu městských sídel nikdy dost. Jen v osadě Svobodné Dvory západně od Hradce Králové byly takové cihelny hned tři – Morávkova, Komárkova a Společná.

Dělníci kopali hlínu ručně a už dlouhá léta byli zvyklí, že ve vrstvách spraše tu a tam najdou nějakou starou kost či jiný artefakt. Občas podobný nález předali majitelům, někdy dokonce muzejním spolkům, ale často si ho jen prohlédli a zahodili. Jenže když v Morávkově cihelně 8. dubna 1899 kopli do země, našli něco většího. Po chvíli zkoumání se ukázalo, že to, co před nimi vykukuje ze země, je kel mamuta.