Křižovatka byla příliš přehledná, divoké řidiče zkrotí kruhový objezd

„Že je to poměrně přehledná křižovatka, ještě neznamená, že nemůže být nebezpečná. Řidiči na hlavní tam jezdí rychle a ti odbočující si myslí, že to stihnou. Pak vznikají nebezpečné situace,“ vysvětlila Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Královéhradecký kraj, kterému silnice patří, před časem dodatečně prosadil úpravy křižovatky do balíku opatření na zmírnění dopadů budované průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Díky tomu kraj může na přestavbu křižovatky čerpat peníze od státu.

„Kdyby všichni zastavili na stopce a rozhlédli se, tak by to bylo všechno v pohodě,“ komentoval záměr na sociální sítí Facebook Josef Hovorka.

„Tolik neštěstí již má na svědomí. Jezdím tam několikrát denně s velkým respektem. Tolik kamarádů a známých již tam mělo kolizi,“ doplnila Daniela Burianová. O nehodách jsme psali například v textu Řidič na Rychnovsku zřejmě nedal přednost nebo Kamion s autodíly převrátil poryv větru.

Přestavba křižovatky má přijít na zhruba 45 milionů korun a plně ji zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury. Cílem je hlavně zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na hlavní příjezdové tepně do průmyslové zóny.

Opraví i kamenný rozcestník

„Křižovatka U Voříšku je z mého pohledu zásadní stavbou, sice ne do velikosti, ale rozhodně svým významem. Problémem je totiž mimo jiné velká zatíženost na silnici mezi Solnicí a Častolovicemi,“ upozornil hejtman Martin Červíček (ODS).

Stavbaři by měli kromě vybudování samotné okružní křižovatky upravit i některé příjezdové cesty. Zmizet má například převýšení na příjezdu od Třebešova, což zlepší výhled do křižovatky. Nový povrch dostane také 750 metrů dlouhý úsek k začátku obchvatu Domašína. Stavbaři budou také muset přeložit vodovodní řad a posunout pyrám, který je kulturní památkou.

„Kamenný rozcestník si na začátku stavby odvezou restaurátoři a kompletně ho opraví. My mezitím vybudujeme nový podklad, na který ho po dokončení usadíme. Aby se okružní křižovatka vešla, posune se o několik metrů,“ upřesnila Jiráňová.

Podle archivních snímků býval pyrám, tedy kamenný rozcestník, kdysi uprostřed komunikace. Umístit ho doprostřed kruhového objezdu by však mohlo být potenciálně nebezpečné, proto bude i nadále stranou.

V současné době se koná výběrové řízení na zhotovitele stavby. Kopnout do země by se mělo v červnu. Vnější průměr křižovatky bude 46 metrů a kromě jízdního pásu se počítá také se zpevněným prstencem na vnitřní straně okruhu, který má usnadnit průjezd dlouhých nákladních souprav. Kvůli pracím bude křižovatka zcela uzavřená a objízdné trasy povedou přes Rychnov nad Kněžnou. Nákladní doprava by měla mít značenou objížďku přes Vamberk.

„Stavba bude trvat do konce prázdnin, chceme maximálně využít celozávodní dovolenou v Kvasinách, kdy dopravní zátěž výrazně klesá,“ doplnila Jiráňová.

Začnou přípravy obchvatů

Kromě křižovatky U Voříšku se letos začne pracovat také na dvou nedalekých lokalitách. V Častolovicích nyní začínají výkupy pozemků pro východní obchvat města a v Solnici finišuje příprava tendru na demolici pily, která musí ustoupit severnímu obchvatu. Na obou stavbách by se letos měly stihnout přípravné práce v součtu za zhruba 50 milionů korun.

Kamiony projíždějící Komenského ulicí v Častolovicích působí hluk a otřesy. (17. července 2020)

Pro Častolovice je východní obchvat klíčovou stavbou, protože odvede dopravu na Rychnov a do Kvasin od základní školy. Stovky kamionů denně projíždějí klikatou ulicí přímo kolem školní budovy, navíc stoupání kolem kostela je poměrně úzké a otřesy od projíždějících aut by mohly poškodit domy u silnice. Místní už třikrát žádali zákaz průjezdu kamionů, dokonce sepsali i petici. Marně.

„Průjezd kamionů vyvolává nesnesitelný hluk, který je způsoben nutností akcelerace nákladních vozidel do kopce, včetně zvýšeného vylučování zplodin,“ psali tehdy autoři petice.

Kraj nyní dokončuje žádost o stavební povolení a v létě chce vybrat zhotovitele obchvatu. Ten by měl ještě na podzim provést přípravné práce, aby na místo mohli archeologové. Samotná stavba za celkových 830 milionů má začít za rok.

Podobně na tom bude obchvat Solnice, kde se letos kromě bourání pily mají stihnout přeložky elektrických sítí a odkrytí ornice pro archeology. Průzkum se však bude v Solnici soutěžit zvlášť už během demolice. V létě pak kraj vyhlásí i tendr na zhotovitele obchvatu za 600 milionů korun.

„Budeme čekat na stavební povolení a chtěli bychom začít přípravné práce. Zahájení vlastní stavby předpokládáme v roce 2025. Pro rozvoj průmyslové zóny je obchvat Solnice stěžejní akce,“ dodala Jiráňová.