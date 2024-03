Ministerstvo odložilo stavbu obchvatu až na rok 2027, Rychnov se brání

Když před šesti lety Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo finální trasu obchvatu Rychnova nad Kněžnou, počítalo se s jeho stavbou v roce 2021. Kdyby vše pokračovalo hladce, jezdila by po něm auta už víc než rok.

Jenže to se nestalo. Po dlouhých peripetiích s určením trasy a změnou územního plánu se zadrhávala i příprava a postupně padaly termíny 2023, 2025 i 2026.

Teď to však vypadá, že se stavba obchvatu opět papírově odkládá. ŘSD v lednu zveřejnilo infoleták, podle něhož by se zahájení klíčové stavby pro Rychnovsko mělo posunout až na rok 2027 a obchvat by měl být hotový o dva roky později. Proti tomu se ohradilo město i kraj.

„Není sebemenší důvod, aby někdo odsouval stavbu obchvatu Rychnova. Je to nejzásadnější stavba v souvislosti s průmyslovou zónou,“ hřímá hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS), podle kterého na všech jednáních ohledně průmyslové zóny stále padaly původní termíny.

„Na strategické komisi, která projednává projekty související s průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny, jsme byli ujištěni, že by k žádnému posunu dojít nemělo,“ potvrzuje místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová (ODS).

Přetlak jiných projektů

I sami silničáři deklarují, že chtějí obchvat dál připravovat tak, aby se stavba teoreticky mohla rozjet už koncem roku 2025. Jenže narazili na úředníky z ministerstva dopravy, kteří vytvářejí seznamy státních investic do dopravní infrastruktury. Tam je nyní velký přetlak projektů.

Západní obchvat Obchvat Rychnova by měl být dlouhý 4,6 kilometru, povede západně od města. V trase vznikne 6 mostních objektů. Počítá se také s protihlukovými stěnami. Předpokládané náklady na stavbu jsou 978 milionů korun.

Prioritou je hlavně dostavba dálniční sítě, a méně významné stavby se tak v pořadí propadají. Obzvlášť když nejsou připravené k realizaci. A to je právě případ rychnovského obchvatu.

I když už se na něm pracuje řadu let, teprve letos se má rozjet podrobný geotechnický průzkum. Smlouvu na jeho zpracování mimochodem ŘSD uzavřelo už v dubnu 2022 a předběžný průzkum v trase obchvatu se dělal dokonce v červnu 2018. Zdržení způsobila odvolání proti územnímu rozhodnutí, které definitivně vešlo v platnost až loni v červnu. O stavební povolení chce ŘSD žádat v příštím roce.

„Situace na ministerstvu je taková, že co není připraveno a vykoupeno, to se zatím do rozpočtu nedává. V minulých letech byly peníze, ale stavby nebyly připravené, teď je to naopak,“ poznamenává krajský šéf ŘSD Marek Novotný.

Hejtman Červíček chce o prioritách hovořit přímo s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Setkat se mají tento týden.

„Myslím, že je to běžný kolorit, když se vytváří seznamy i s ohledem na finance. Důraz na dálnice však neznamená, že se škrtnou strategické obchvaty. Budeme o tom velmi tvrdě jednat,“ slibuje hejtman.

Obchvat bude delší

Důvodem, proč se o zařazení obchvatu znovu jedná na centrální komisi ministerstva dopravy, jsou změny v projektu. Nově má místo kruhového objezdu na výpadovce na Náchod vzniknout mimoúrovňová křižovatka.

Zásadnější však je, že ŘSD pracuje i na prodloužení obchvatu až na Budín a dál kolem Lupenice k Vamberku. Zatím je tato část ve fázi studie, ale silničáři ji při novém posouzení obchvatu do záměru doplnili, aby si pojistili její budoucí realizaci.

To kvituje hlavně starosta Lupenice Ivo Muthsam (ODS). „Původní obchvat jen pod Budín je pouze poloviční řešení, které vrátí dopravu zpět do Rychnova. Jsem rád, že to takto dopadlo. Už jsme kvůli obchvatu upravili územní plán. Je zanesený také v krajských zásadách územního rozvoje,“ připomíná.

Poloviční obchvat jen ke křižovatce pod Budínem, kde odbočuje silnice na Orlické hory, vznikl v minulosti kvůli tlaku na rychlé stanovení investic kolem průmyslové zóny v Kvasinách. Tehdy panovala obava, že přeložka silnice I/14 v celé délce by byla příliš drahá a komplikovaná. Celkové řešení nyní podle silničářů dává větší smysl pro odklonění tranzitní dopravy.

„Chtěli jsme využít přeschválení záměru k tomu, abychom to tam dali celé. Stavět by se však mělo na dvě etapy,“ doplňuje Novotný.

Silničářům však zkomplikoval situaci covid a po něm i energetická krize, kvůli nimž dočasně klesla intenzita dopravy a tedy i tabulková potřebnost obchvatu. Sčítání tak museli opakovat a pomohla jim i přísnější legislativa ohledně emisí hluku. Měření nakonec znovu potvrdila, že obchvat je potřeba. Zásadní však bude, jak rychle se podaří vykoupit pozemky.

Územní plán vše komplikuje

„Domnívám se, že s výkupy bychom se mohli vypořádat poměrně rychle. Optimisticky očekávám, že na konci roku 2025 vysoutěžíme dodavatele a stavět začneme buď koncem roku, nebo v roce 2026,“ míní Marek Novotný, kterému je jasné, že stávající průtah městem bez dalších oprav ani tak nevydrží do stavby obchvatu.

Zda se podaří plynule navázat také s pokračováním přeložky za Lupenici, není jisté. Se stavbou zatím nepočítá územní plán Rychnova. Ten zatím obsahuje jen územní rezervu, chybí však jeho potřebná změna.

„Zatím jsme pokračování obchvatu na zastupitelstvu neřešili,“ přiznává Jana Drejslová k aktuální změně územního plánu, která se právě projednává.

Doprava na průtahu Rychnovem nad Kněžnou