Další termín. Kupka vidí D11 na polských hranicích v roce 2027

Na české straně zbývá dostavět poslední dva úseky D11 z Jaroměře přes Trutnov na hranici s Polskem.

„U klíčového úseku D11 z Trutnova na státní hranici bychom chtěli v roce 2023 začít stavět a v roce 2026 mít úsek hotový,“ uvedl Kupka. Stavba úseku D11 mezi Jaroměří a Trutnovem by podle něj měla začít v roce 2024 a do provozu by mohla jít v roce 2027.

V minulosti padla přitom už řada termínů. Předchozí ministr dopravy Karel Havlíčkek (ANO) operoval dokonce rokem 2026. Když však letos na jaře Královéhradecký kraj oznamoval zachování výjimek pro těžkou nákladní dopravu, mluvilo se spíše o roce 2028.

Dálnice D11 začíná v Praze a po loňském otevření úseku Hradec Králové - Jaroměř nyní končí na 113. kilometru u Hořenic severně od Jaroměře. Na hraniční přechod v Královci chybí dostavět posledních 41 kilometrů.

Navazující polská rychlostní silnice S3 vede až na sever Polska do Štětína a Poláci na ní dostavují poslední část k české hranici. V úseku u české hranice na silnici už mají položený asfalt.

17. prosince 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) u úseku Trutnov - státní hranice požádalo 1. července o vydání stavebního povolení. V úseku, který je dlouhý 21,2 kilometru, už má stát podepsáno 82 procent smluv na výkup pozemků. Náklady na stavbu ŘSD odhaduje na více než 13 miliard korun.

Na úsek mezi Jaroměří a Trutnovem o délce 19,6 kilometru ŘSD zatím získalo nepravomocné územní rozhodnutí. Proti územnímu rozhodnutí se loni v prosinci odvolal jeden majitel pozemků v Hajnici.