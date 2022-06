Kulich, který spojuje. Logo dětské olympiády bude i dárkem sportovcům

A chce jít ještě dál. „V září plánujeme soutěž o spíkry olympiády. Nechci, abychom najímali profesionály, raději k tomu vychováme studenty. Nebude to levnější než zaplatit profíky, ale za ty peníze si koupíme mnohem více,“ míní náměstek hradeckého hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Podle něj má kraj řadu talentovaných studentů, kteří už nyní moderují menší akce. Aby se zdokonalili, měli by projít až tříměsíčním kurzem s českou moderátorskou špičkou.

„Nejde jen o to, že odmoderují naši olympiádu, ale především budou mít do života reálný základ. Třeba díky tomu vychováme další Lucii Výbornou,“ obhajuje záměr náměstek.

Studenti najdou uplatnění především v organizaci zimních her, které se budou konat od 22. do 27. ledna. Půjde už o 20. ročník, jenž má pomoci motivovat mladé sportovce. V lednu dorazí 1 700 účastníků ve věku od 12 do 16 let.

„Olympiáda dětí a mládeže je největší multisportovní akce u nás, kterou za dvacet let prošly tisíce mladých lidí. Někteří, například Ester Ledecká nebo Josef Dostál, se dostali i na velkou olympiádu a pro některé zůstala Olympiáda dětí a mládeže největší sportovní akcí v životě. S tímto vědomím se také snažíme každý ročník připravit,“ říká místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Sportovní svátek začne 22. ledna ceremoniálem na zimním stadionu v Hradci Králové, pak se sportovci rozjedou do Krkonoš. Lyžaři a snowboardisté poměří síly na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně, do Vrchlabí zamíří biatlonisté, zimní orientační běžci a běžkaři. Hokejový turnaj budou hostit haly v Trutnově a Vrchlabí a v Nové Pace budou soutěžit krasobruslaři. Zakončení bude ve Špindlerově Mlýně.

„V týdnu tam bude Olympiáda dětí a mládeže a o víkendu pak Světový pohár v alpském lyžování, což je jedna z nejvýznamnějších akcí v našem regionu. Určitě to pomůže i atraktivitě olympiády,“ vyzdvihuje hejtman Martin Červíček (ODS).

Žáci a studenti budou zápolit v deseti disciplínách včetně jedné paralympijské - běžeckého lyžování nevidomých. Potřebné množství organizátorů chce kraj získat na středních školách. Studenti gastronomických oborů se mají podílet na stravování.

„Jde o další běžný servis, někdo je musí ubytovat, rozdat jim akreditace. Většinou půjde o děti z vrchlabských, trutnovských a novopackých škol. Už se na to těší,“ říká Arnošt Štěpánek.

Logo od studenta 3. ročníku

Prvním studentským počinem je logo. Podobně jako třeba v Olomouckém kraji, kde už zítra startuje letní verze mládežnické olympiády, vypsal i Královéhradecký kraj soutěž pro studenty středních škol. Sešlo se 101 návrhů, z nichž asi dvacítka je na profesionální úrovni. Odborná porota nakonec vybrala logo ve tvaru zimní čepice od studenta 3. ročníku trutnovského gymnázia Antonína Schmieda.

Logo zimní Olympiády dětí a mládeže, kterou v lednu 2023 uspořádá Královéhradecký kraj navrhl student Antonín Schmied.

„Už několik let se zabývám počítačovou grafikou. Přemýšlel jsem, co všechny na olympiádě spojuje, a napadlo mě, že čepice, která nás zahřívá. Snažil jsem se, aby připomínala lyžařský svah a bambule olympijský oheň jako symbol olympiády,“ popisuje Antonín.

Tvorba mu zabrala několik hodin. V lednu logo bude moci vídat v přímých přenosech na obrazovkách České televize, na sportovištích i propagačních materiálech. Kraj vítěze ocenil poukazem na nákup v hodnotě 10 tisíc korun, v září chce ocenit i autory dalších návrhů.

„Žáci dostali unikátní možnost prakticky využít své schopnosti a dovednosti. K dispozici měli sérii pěti edukačních videí včetně jednoduchého návodu, jak tvořit loga a na co si dát pozor. Příjemně nás překvapil zájem škol, do soutěže jich šlo 19. Byli jsme velmi překvapeni vysokou úrovní,“ říká Štěpánek. Čepice na logu bude také jedním ze suvenýrů pro účastníky.

Královéhradecký kraj vypravil na dosavadních 18 ročníků mládežnických olympiád přes 2 600 sportovců. Na 19. ročník do Olomouckého kraje se zítra vydá výprava čítající dalších 251 žáků a studentů. Kraj dosud získal přes 420 medailí.