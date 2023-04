V rychnovské nemocnici staví nový pavilon, prodraží se na 880 milionů

Pětipodlažní objekt vznikne na místě původního parkoviště a bude propojený s hlavní budovou DIGP, ve které jsou dětské oddělení, interna, gynekologie a porodnice.

Pro město jde o klíčovou investici, která má v minulosti zanedbávanou nemocnici posunout do 21. století.

O stavbě se přitom mluví od roku 2015, kdy se modernizace rychnovské nemocnice dostala do společného memoranda kraje, vlády a automobilky Škoda Auto, která má závod v nedalekých Kvasinách. Stát tehdy slíbil přispět 300 miliony korun, jenže kraji se dlouho nedařilo přetavit vládní slib v činy.

„Rychnovská nemocnice zajišťuje péči pro oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli a má obrovský význam pro celé Rychnovsko i pro oblast nedalekých Orlických hor. Investice by měla také do budoucna ulehčit zatížení Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ upozorňuje hejtman Martin Červíček (ODS), že řada pacientů ze západní části okresu dnes raději volí cestu do Hradce.

Centralizace bude úspornější

V novém pavilonu vznikne moderní urgentní příjem se specializovanými vyšetřovnami, zázemí záchranné služby a především centrální operační sály a nové oddělení JIP a ARO. Do objektu se přesunou také chirurgie a ortopedie, takže přestane dosavadní převážení pacientů po areálu. Díky propojení se sousední budovou DIGP se rychnovská nemocnice změní v moderní monoblok. Stranou zůstanou jen méně důležité provozy.

„Provoz bude mnohem efektivnější. Moderní prostory budou přívětivější pro pacienty i pro nemocniční personál,“ říká ředitel nemocnice Luboš Mottl, který očekává, že špitál bude atraktivnější i pro zaměstnance.

Cena roste Nemocnice se hejtmanství už nyní výrazně prodražila. Původně počítalo s náklady kolem 380 milionů korun, ale pak projekt narostl a v roce 2020 už se hovořilo o 640 milionech. Kvůli nárůstu cen ve stavebnictví v posledních třech letech je nakonec suma ještě o čtvrt miliardy vyšší. Přes 880 milionů korun.

Kraj si už v minulosti spočítal, že sestěhování oborů přinese úspory personálu i financí. Ročně by mělo jít o 15 milionů. Stavbě muselo ustoupit centrální parkoviště, nemocnice proto v areálu vytipovala řadu provizorních parkovacích míst, hlavní odstavná plocha je v zadní části areálu. Stavba se v budoucnu dotkne i provozu v pavilonu DIGP, kde mají stavbaři upravit prostory ve třech patrech, aby bylo možné obě budovy s rozdílnou výškou podlaží napojit.

„To nastane až ke konci příštího roku. Půjde o několik ambulancí a vyšetřoven, které se přesunou do kapacit, které teď nejsou tolik vytížené. Jsme v tomto vyškoleni covidem, kdy byly manévry daleko složitější a komplikovanější. Pacienti by to prakticky neměli poznat,“ poznamenává Mottl, že výstavba bude mít jen minimální dopad na zdravotní péči. A to především proto, že obory budoucího pavilonu nyní sídlí v jiných částech areálu.

Částka ještě není konečná

Kraj za přístavbu zaplatí celkem přes 880 milionů korun. Jen stavební práce, které provádí sdružení firem Geosan Group a Strabag, přijdou na 756 milionů. Hotové mají být za dva roky.

Stavbaři kromě samotné budovy postaví také nové energocentrum, náhradní parkoviště pro 200 aut a upraví cesty a chodníky v areálu.

„Půjde o nové cesty, které bezprostředně navazují na nový objekt,“ upřesňuje Jana Jiráňová z krajského investičního centra Ciri.

Zbylých asi 130 milionů korun má stát vybavení. Kraj na ně chce získat obdobnou sumu z evropských fondů. Projekt se teprve připravuje, a tak není vyloučené, že částka ještě poroste.

Přístavba znovu oživila také plány na osamostatnění špitálu, který se v minulosti začlenil pod Oblastní nemocnici Náchod. Rychnováci po něm volají už roky. Teprve před pár měsíci však vydal pokyn, aby úředníci prověřili možnosti odluky. Analýzu s harmonogramem mají předložit do konce roku.

„Zdravotnický holding má zvažovat silné a slabé stránky, jak nastavit hospodaření, jaké věci je třeba zajistit i z hlediska servisních služeb, které by třeba dál mohla poskytovat náchodská nemocnice,“ popisuje zadání Červíček. Závěry chce mít kraj do konce roku 2024, samotná odluka může kvůli složité administrativě trvat i několik let.