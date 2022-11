Rokytnice narychlo shání pro důchodce i školu přímotopy. Dodavatel vypnul topení

Podobná situace v obci nastala již v létě. Nyní jsou problém venkovní teploty, které v ranních hodinách klesají k nule. „Vážení spoluobčané, dodavatel tepla společnost Ekoenergy Moravia dne 4. 11. 2022 jednostranně oznámila, že od soboty 5. 11. 2022 přerušuje dodávky tepla a teplé vody,“ stojí v oznámení na stránkách města..

Ve vyjádření také stojí, že vedení města nadále usiluje o jednání se společností kvůli obnovení dodávek tepla: „Vyjednáváním je pověřen pan starosta. Na dnešním jednání dne 5. listopadu s hejtmanem Královéhradeckého kraje panem Martinem Červíčkem byl dohodnut další postup a potenciální formy pomoci.“

Přerušení dodávek postihlo více než 50 procent města. Týká se to obyvatel na sídlištích, v rodinných domech, ale také místní základní školy nebo domova pro seniory.

„Samozřejmě jsme oprášili krizový plán. Informovali jsme zřizovatele. Domluvili jsme se s našimi kolegy s ostatních příspěvkových organizací a požádali je, zda by nám mohli zapůjčit přímotopy. Nějaké jsme zakoupili. V současné době přitápíme tedy nimi. Vodu máme zajištěnou na elektriku, protože při předchozí odstávce jsme se připravili na to, že by se to mohlo opakovat,“ řekla pro iDNES.cz ředitelka domova pro seniory Eva Fremuthová.

Ta současně doplnila, že v pondělí bude domov nastavovat další opatření, které vyplynou ze situace. „Danou situaci jsme vyhodnotili jako vysoce krizovou. Takže přímáme vešekerá opatření s tím, že počítáme s horší variantou,“ doplnila s tím, že kvůli topení přímotopem budou mít zřejmě vyšší náklady. „Elektrická energie je drahá. Když topíte třiceti přímotopy, tak se to někde musí projevit,“ dodala Fremuthová.

Chceme domluvit se současným dodavatelem

„Lidé se zařídili přímotopy, město se na tom také podílelo tím, co mělo volné. Smutné bylo to, že nám to dodavatel oznámil ze dne na den, takže si nestačili ani pustit elektrické bojlery. Ty budou mít nahřáté až zítra,“ řekl pro iRozhlas.cz starosta Rokytnice Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).

Problém je podle Michalce v ceně, kterou požaduje dodavatel. Ředitel Ekoenergy Moravia Luděk Koch ale řekl, že po městu požadoval jen vícenáklady za nákup paliva.

„Udělal se dodatek ke smlouvě, protože se zdražilo palivo. To nám zamítli, že na to nemáme nárok. Od března se zdražilo palivo čtyřikrát. Půjdeme na zastupitelstvo, kde předložíme veškerou naší komunikaci, aby lidé viděli, že my si tam nic nevymýšlíme,“ vysvětlil pro iRozhlas.cz Koch. Město smlouvu jednostranně vypovědělo na začátku října. Podle Kocha tak jeho společnost dodávala teplo skoro měsíc bez platné smlouvy.

Do případu se vložil i europoslanec Tomáš Zdechovský, který oslovil Energetický regulační úřad. Ten se současnou situací začne zabývat v pondělí. „V současné době jedeme verzi, že se chceme domluvit se současným dodavatelem. On má nějaké problémy z minulosti. My jsme mu v tuto chvíli řekli, ať neřešíme minulost, ale současnost,“ uvedl pro iDNES.cz europoslanec. Podle něj si společnost vzala půlku města jako rukojmí.

Zdechovský pro iDNES.cz ještě doplnil, že je snaha, aby během dneška či nejpozději zítra došlo k obnovení dodávek. „S tím, že se minulost bude potom řešit soudně nebo jinak,“ řekl dále europoslanec. Ten také uvedl, že nyní se řeší dodávky tepla pro školu. „Dneska bude jednání pokračovat. Chceme to dotáhnout a dojednat,“ dodal.