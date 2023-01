V Krkonoších startuje dětská olympiáda i světový pohár v alpském lyžování

„Přišlo to jako bonus z nebes. Přípravy světového poháru by olympiádu neměly ovlivnit, naopak je to pro nás obrovská příležitost propojit mládežnický a světový sport,“ míní hejtman Martin Červíček (ODS).

Dětské olympiády se účastní přes 80 sportovců z každého kraje, s dalšími členy výprav jde o více než 1 700 lidí. Mladí sportovci budou ve Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Trutnově a Nové Pace měřit síly až do čtvrtka.

Slavnostní zahajovací ceremoniál se uskuteční v neděli od 14 hodin na zimním stadionu v Hradci Králové. Ve městě jsou kvůli uzavírce části Komenského ulice odkloněné linky MHD, které kolem arény jezdí.

Šebrle i Neumannová

Ceremoniál bude moderovat olympionik Roman Šebrle. Mezi vlajkonoši krajů se představí Kateřina Neumannová, Zuzana Hejnová či Eva Adamczyková, která ponese vlajku pořádajícího Královéhradeckého kraje a bude také zapalovat olympijský oheň.

„Doufám, že si to užijete. Nasbírejte zážitky. Je to třeba i zkouška na velkou olympiádu, když se vám to někomu povede. A když ne, tak to vůbec nevadí, protože nejdůležitější je se tím sportem bavit a mít ho rád,“ vzkazuje Eva Adamczyková mladým sportovcům.

Pro většinu účastníků bude olympiáda největším závodem jejich dosavadní sportovní kariéry a nejspíš i velkým motorem do dalších let. Že je úvodní ceremonie silným zážitkem, potvrzuje i místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman: „Zažil jsem několik olympijských her a musím přiznat, že ten pocitový zážitek se dá velice často srovnat.“

ODM 2023 Slavnostní zahájení: zimní stadion Hradec Králové

neděle 14:00 Olympijský dům: hotel VZ Bedřichov – Volareza

pondělí-čtvrtek 9:00 – 21:00 Hokejový turnaj: zimní stadiony Trutnov a Vrchlabí

pondělí – středa 9:00 – 21:00



semifinále: čtvrtek od 8:30

finále: čtvrtek od 14:40 ve Vrchlabí Slavnostní zakončení: hotel VZ Bedřichov – Volareza

čtvrtek od 20:00 www.odm.olympic.cz

Hlavním olympijským centrem se od pondělí do čtvrtka stane Špindlerův Mlýn. Jako olympijský dům poslouží hotel VZ Bedřichov, kde se budou odehrávat medailové ceremoniály, doprovodný program i slavnostní zakončení her.

Olympijský dům bude mezi 9. a 21. hodinou přístupný i pro školy a veřejnost. Vyzkoušet si tam mohou laserovou biatlonovou střelnici, sportování ve virtuální realitě i několik trenažerů. V programu jsou také besedy, vzdělávací aktivity či projížďky na psích spřeženích.

Závody na Medvědíně

Zatímco přípravy na světový pohár jsou v plném proudu ve Svatém Petru, alpské disciplíny olympioniků se budou spolu se snowboardingem odehrávat na Medvědíně a v Horních Mísečkách. Prestižní hokejový turnaj obsadí stadiony v Trutnově a Vrchlabí a krasobruslaři vyjedou na led v Nové Pace.

Na olympiádě se představí také šachisté, jejichž zázemí bude v hotelu Pinia. Běžecké lyžování, biatlon a lyžařský orientační běh se uskuteční ve Vrchlabí.

„Pořádání v Krkonoších je úspěchem diplomatických jednání zástupců našich klubů, sportovců a osobností, kteří Královéhradeckému kraji konání nabídli. Že se podařilo ji získat právě do nejvyšších českých hor, potvrzuje, že jsou dobrým garantem a mají osvědčenou praxi. Pro Vrchlabí je mimořádnou příležitostí představit skvělý areál Vejsplachy, druhý nejlepší v Česku,“ těší starostu Vrchlabí Jana Sobotku.

Právě Vejsplachy však v posledních dnech bojují o zajištění dobrých sněhových podmínek pro olympiádu. Areál je od minulého pátku uzavřený pro veřejnost.

„Věříme, že se nám tam podaří všechno nastříkat, jsme optimisté. Vše by mělo proběhnout podle plánu,“ ujišťuje Martin Červíček.

Vstup je zdarma

Přenosy z olympiády bude vysílat stanice ČT sport. Vrcholem her bude ve čtvrtek od 14:40 hodin finále hokejového turnaje na stadionu ve Vrchlabí. Na všechna sportoviště je vstup zdarma. Náklady na pořádání dětské olympiády se kvůli inflaci zvýšily z původních 28 na zhruba 35 milionů korun. Většinu pokryjí příspěvky ministerstva školství a Královéhradeckého kraje.

„Podařilo se nám vyjednat navýšení příspěvku ze státní kasy z 6 na 15 milionů, kraj počítal zhruba se 17 miliony, ale zatím jsme na částce 13,9 milionu korun,“ upřesňuje finance náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Hejtmanství do příprav olympiády zapojilo také své školy. Logo ve tvaru kulicha se symboly olympijského ohně a sjezdovky navrhl student 3. ročníku trutnovského gymnázia Antonín Schmied a maskota her, sněhuláka Coolicha vytvořila studentka hradecké umělecko-průmyslové školy Sabina Barešová.

„Ve studentské soutěži na logo bylo 101 návrhů. Bannery tiskla naše škola ve Velkém Poříčí, návrhy pohárů dělala naše škola v Hořicích. Vedle toho jsme vybrali také 11 mladých novinářů, kteří budou dělat fotky, videa a texty,“ doplňuje Štěpánek.