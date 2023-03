Silnici na Šerlich čeká uzavírka, mosty v Krkonoších opraví za provozu

Silnici s množstvím zatáček stoupajících do oblíbeného sedla na Šerlichu čeká rekonstrukce za 102 milionů korun se započtením daně. Práce si vyžádají úplnou uzavírku, která začne 2. května a potrvá až do začátku října.

Turisté tak na hřebeny budou muset vystoupat pěšky nebo zvolit náhradní trasu. Autem se na Šerlich dostanou pouze z Orlického Záhoří. Objízdná trasa by měla být značená přes Pěticestí, ale řada motoristů nejspíš zvolí pohodlnější variantu přes Rokytnici v Orlických horách.

„Silnice je dožilá, v havarijním stavu. Dojde i na rekonstrukci mostu a také asi 30 propustků po celé trase, což nejde opravit za provozu. Kompletně sanujeme kraje a zvýšíme únosnost celé komunikace, aby vydržela mnoho dalších let,“ popisuje technicko-obchodní náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Rekonstrukce znamená citelný zásah do turistické sezony na hřebenech, avšak samotné parkoviště na Šerlichu by mělo zůstat otevřené. Objížďku přes Pěticestí umožnila i nedávná rekonstrukce tamní komunikace, kterou kraj opravoval předloni.

Kraj letos na Rychnovsku zahájí práce také na komunikacích v budoucí průmyslové zóně Solnice-Kvasiny, na které letos půjde 150 milionů korun. Zakázku nyní soutěží.

„Vznikne asi 3,5 kilometru silnic, dva mosty – silniční a železniční. Finance máme alokované od státu k rozvoji průmyslové zóny,“ říká Jana Jiráňová z krajského investičního centra CIRI.

Už tento týden odstartovala rekonstrukce silnice na hrázi rybníku Broumar v Opočně za 34,5 milionu, při které město za 20 milionů upraví i samotnou hráz.

4. března 2023

Pokračuje také stavba druhé části opočenského obchvatu, která spojí příjezd od Třebechovic pod Orebem se stávajícím nájezdem na obchvat v západní části města. Tam jsou práce v předstihu, stavba má tak místo roku 2025 sloužit řidičům už v příštím roce.

Dobrošov opět s objížďkou

Stejně jako v loňské sezoně, ani letos se turisté nedostanou autem z Náchoda k pevnosti Dobrošov. Od 11. dubna má pokračovat další etapa rekonstrukce silnice z Náchoda přes Lipí do Jizbice. Práce potrvají do 8. října. Celou sezonu bude pokračovat i oprava silnice a chodníku v Kramolně u Náchoda a od srpna do září se má uzavřít i cesta z České Skalice do Zlíče na Náchodsku.

„Touto etapou zahajujeme celkovou rekonstrukci silnice III/3049 z České Skalice do Červeného Kostelce. Je to velmi významná spojka mezi těmito městy a v náchodském okrese jde o dlouhodobě slibovanou rekonstrukci. Začínáme touto částí i kvůli turistickému ruchu v Ratibořicích,“ vysvětluje hejtman Martin Červíček (ODS).

V Náchodě letos začne také příprava klíčového obchvatu městské části Běloves. S očekávanou cenovkou kolem 550 milionů korun má jít o vůbec nejdražší dopravní stavbu v historii Královéhradeckého kraje. Samotná stavba přeložky z Bělovsi do Velkého Poříčí má začít v příštím roce.

„Letos by měl být archeologický průzkum a související zemní práce, zahájit bychom měli výběrové řízení na přeložku. Vzhledem k její náročnosti očekáváme, že přijde více dotazů, a soutěž se proto protáhne,“ míní ředitel krajské údržby silnic Jiří Brandejs.

„Na přeložku by měl navazovat obchvat Náchoda. Předpokládáme, že obě stavby by se měly rozběhnout ve stejném okamžiku, to je však v kompetenci státu,“ upozorňuje hejtman.

Mosty opraví za provozu

Po loňské výměně polských mostů na silnici do Pece pod Sněžkou za nová přemostění kraj plánuje revitalizovat mosty stejné konstrukce také v nedalekém Temném Dole a v Přední Labské na cestě do Špindlerova Mlýna.

I letos poběží práce v klíčové turistické destinaci za provozu. Kraj stejně jako loni nechá u mostů vybudovat provizorní přemostění, protože uzavírka by v hlavní turistické sezoně způsobila výrazné komplikace.

Na Trutnovsku kraj opraví také silnici z Debrného na Nové Zámky za 130 milionů korun a průtah Dolní Brusnicí za 71 milionů. Do začátku prázdnin má být hotová druhá etapa prací na silnici ze Dvora Králové nad Labem do Doubravic.

„Touto etapou bychom měli dokončit rekonstrukce silnic v okolí Dvora Králové,“ doplňuje hejtman.

V červnu začne také dlouho očekávaná rekonstrukce průtahu v Miletíně na Jičínsku, kde silničáři kompletně vymění vozovku. Nejprve pod ní však musí vodohospodáři položit novou kanalizaci. Začít s tím mají v nejbližší době.

„Celá konstrukce stávající vozovky bude vyměněna. Součástí stavby je také odvodnění, protože se nemůžeme napojit na tamní splaškovou kanalizaci. Předpokládáme, že na začátku října bychom měli mít hotovo,“ plánuje Koutník.

Opraví 93 kilometrů cest

Královéhradecký kraj letos plánuje na rekonstrukce silnic vynaložit téměř 1,7 miliardy korun. Jde o největší sumu v dosavadní historii. V loňském roce plánoval investice za 1,5 miliardy, avšak nakonec některé stavby odsunul na letošní rok a proinvestoval o 300 milionů korun méně.

Kraj chce opravit 93 kilometrů silnic druhé a třetí třídy včetně 13 mostů. Celkem jde o 47 staveb, z nichž desítka je pokračováním loňských investic. Dojde také na obnovu mikrokoberců za 70 milionů korun, které postačí na úpravu 33 kilometrů silnic.

„Už více než šest let se nám daří držet tempo investic do dopravní infrastruktury v průměrném objemu přesahujícím jednu miliardu korun ročně,“ upozorňuje Martin Červíček na vysoké tempo oprav krajských komunikací.

Jde o letitý dluh, protože polovina z 3,3 tisíce kilometrů krajských silnic je na hranici havarijního stavu. Proto kraj připravuje dalších 230 projektů v hodnotě přes 8 miliard korun. Kromě kraje investuje do silnic v regionu také stát, který aktuálně staví třeba obchvaty Nové Paky, Jaroměře nebo Doudleb nad Orlicí. Ten má letos v plánu investice až za 2 miliardy korun.