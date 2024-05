Unikátní pohled do zámeckého sklepa, komunisté si tam postavili kryt

Začalo to jako rutinní návštěva před startem turistické sezony. Když se však hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská na nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou zeptala: „Chcete vidět náš kryt?“, v očích novinářů zasvítilo.

Kdo by se nevydal do míst, kam se návštěvníci památky jen tak nedostanou? Po chvíli už hraběnčiny klíče odemykají jedny ze dveří na prvním nádvoří. Sestupujeme po kamenných schodech do sklepení. Nad hlavou v šeru rozeznáváme klenuté stropy, mnohde vysoké až šest metrů. Světlo sem proniká zamřížovanými sklepními okny z nádvoří, kolem nás jsou mohutné kamenné zdi vystavěné na opukové skále. Hraběnka drží akumulátorový reflektor, my si svítíme mobily nebo kamerovými světly.