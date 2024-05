Fritzlovi opět povolili přesun do běžného vězení. Pak ho možná pustí úplně

Přesun do běžného vězení už v lednu povolil soud v Kremži, odvolací soud ve Vídni ale v březnu rozhodnutí zrušil, protože podle něj nebylo dostatečně odůvodněné. Kremžský soud se proto musel žádostí Fritzlovy právní zástupkyně zabývat znovu. Neveřejné slyšení se uskutečnilo koncem dubna, o rozhodnutí soud informoval v úterý.

Agentura APA poznamenala, že Fritzl ještě musí počkat, až rozhodnutí trojčlenného senátu nabude účinnosti. Než se tak stane, zůstane v zařízení pro psychicky nemocné. Jak dlouho to bude trvat, APA nenapsala.

Advokátka Astrid Wagnerová, podle níž už Fritzl není nebezpečný, dala dříve najevo, že změna vězeňského režimu je součástí strategie, jejímž cílem je dosáhnout podmínečného propuštění a přesunu Fritzla do domova pro seniory. O to by Wagnerová ráda požádala do roka po přesunu do běžného vězení.

Fritzl, který od roku 1984 do roku 2008 věznil a sexuálně zneužíval svoji dceru, byl v roce 2009 odsouzen k doživotnímu trestu ve speciálním oddělení věznice pro duševně narušené pachatele s možností přezkoumání jeho stavu po 15 letech. Trest si dosud odpykával v zařízení ve Steinu u Kremže, kde musel podstoupit terapii.

Fritzl svoji dceru Elisabeth uvěznil ve zvukotěsném sklepě domu v dolnorakouském Amstettenu, když jí bylo 18 let. V následujících letech s ní zplodil sedm dětí, z nichž jedno brzy zemřelo. Případ vyšel najevo v roce 2008, kdy jedno z vězněných dětí upadlo do bezvědomí a Fritzl souhlasil s jeho hospitalizací.