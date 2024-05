Poprvé v Edenu. Jak na Belgii? Inspirací jsou nám i hokejisté, říká Stárová

Nedávno vstřelila gól Paris St. Germain a pomohla tak k nečekané remíze 3:3. Pak ji zahřálo, že se její Guingamp, tým ze západního cípu Bretaně, ve francouzské lize zachránil. Teď už má ale Antonie Stárová myšlenky jen na zápasy reprezentace proti Belgii.

V pátek v Praze, v úterý v Sint-Truidenu.

Češky i Belgičanky jsou v kvalifikační skupině A4 zatím bez bodu. Tým Karla Rady prohrál 1:3 se Španělskem i s Dánskem, Belgie padla 0:7 se Španělskem a 2:4 s Dánskem.

Česko – Belgie V pátek od 18:30, Fortuna Arena Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.. Dvě hodiny před výkopem začne před stadionem program fanzony. Zápas vysílá přímým přenosem ČT sport.

První dva týmy skupiny postupují přímo na Euro 2025 do Švýcarska. Další dva čeká na podzim baráž. V Edenu se tedy bude hrát o třetí místo v tabulce, tudíž snazšího soka pro barážové duely.

„O Euro se snažíme už dlouho, je to náš obrovský sen. Když do všech zápasů půjdeme sebevědomě, ani přímý postup není nereálný. Vždyť i se Španělskem jsme dokázaly hrát aktivní fotbal. Na tom chceme stavět. Být aktivní, to je naše cesta,“ říká bývalá hráčka Sparty, která se věnovala fotbalu i během svého studia v USA. Teď má za sebou první sezonu ve francouzském Guingampu.

Na pondělním srazu reprezentace však s hráčkami neřešila fotbal, nýbrž hokej. Zlaté mistrovství světa v Praze. „Zašly jsme na kafe a bavily se, jak jsme pyšné na naše hokejisty. Dokázali, co nikdo nečekal.“

A kdo z šampionů je její favorit? „Ondra Kaše,“ vypálí pětadvacetiletá fotbalistka. „Předtím jsem ho neznala, přece jen jsem sezonní hokejový fanoušek, ale hned mě jeho energie na ledě přitáhla. Myslím, že všem v Česku dodal úspěch hokejistů novou energii.“

Fotbalistkám by se pořádná dávka energie v pátek rovněž hodila. Zatímco Češky ještě na velkém turnaji nehrály, Belgičanky se na posledním Euru 2022 v Anglii dostaly až do čtvrtfinále, kde prohrály 0:1 se Švédskem.

České fotbalistky se chystají na zápas proti Belgii

„Když jsme si je analyzovaly u videa, viděly jsme, že se dobře prolínají, vytvářejí si navzájem prostory a hodně hrozí z křídel. Ovšem my máme natolik zkušenou defenzivu, že bychom si je měly pohlídat. Doufáme, že budeme dominantní ve hře a potrápíme je,“ říká Stárová.

Red Flames, jak se ženskému týmu Belgie přezdívá, povede po tříměsíční pauze kvůli zdravotním problémům po dlouhém covidu opět trenér Ives Serneels. K dispozici má své tradiční opory v čele s kapitánkou Tessou Wullaertovou z Fortuny Sittard.

Nejlepší střelkyně nizozemské ligy (26 gólů), které v létě končí smlouva, už oznámila, že změní angažmá. Zájemci? Juventus, Inter Milan, Twente či kluby z americké NWSL.

Na koho si ještě Češky musí dát pozor? Určitě na šikovnou záložnici Missipovou či De Caignyovou, obě z Anderlechtu.

Tessa Wullaertová, kapitánka Belgie

Domácí kouč Rada bude postrádat kvůli zdravotním potížím dvě sparťanky Sonntagovou a Pochmanovou. Jinak je tým kompletní. První reprezentační start si může připsat Krejčířová ze Slovácka.

V záloze by opět měly vyběhnout Cahynová ze Sevilly a Dubcová z AC Milán, která v závěru sezony patřila mezi klíčové hráčky milánských. V útoku nastoupí nejspíš její parťačka z klubu Stašková spolu se slávistkou Szewieczkovou.



Tak Česko, nebo Belgie? Kdo získá první body do skupiny?