Policisté zadrželi nemocnému osmdesátníkovi 34 zbraní, požádal o to lékař

Lékař ze zdravotnického střediska oznámil 7. května, že má starost o jednoho z pacientů, který je držitelem zbrojního průkazu a vlastníkem několika zbraní. Obával se, že pokud by senior se zbraněmi zacházel, mohlo by to znamenat přímé ohrožení života nebo zdraví.

„Policisté na základě zjištěných skutečností rozhodli využít oprávnění k zadržení zbraní, dle zákona o střelných zbraních a střelivu. Muž byl v místě svého bydliště vyzván k vydání všech zbraní a střeliva, spolu se zbrojními průkazem. Ten tak na místě učinil,“ sdělila mluvčí náchodské policie Lucie Konečná.

Policisté dlouhé i krátké zbraně včetně munice převezli k dalšímu opatření.

Značný rozruch vyvolal případ muže, který v roce 2015 zastřelil v Uherském Brodě osm lidí v restauraci. O tom, že trpí duševní nemocí, věděli lékaři šestnáct let. Poté zákonodárci zpřísnili zákon tak, aby dovolil držitele zbraní více kontrolovat. Lékaři sledují psychické nemoci, dobrý zrak, sluch i prostorovou orientaci či úbytek paměti.