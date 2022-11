„Polské“ mosty v Krkonoších vyměnili za nové, cesta do Pece je volná

Nové mosty se nacházejí na silnici II/296 mezi Horním Maršovem a Pecí pod Sněžkou a nyní jsou v režimu předčasného užívání.

„Mosty jsou od tohoto týdne plně průjezdné. Dělníci postupně odstraní mostní provizoria. Jak počasí dovolí, budou zde pokračovat dokončovací práce,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

„Chtěl bych všem poděkovat za trpělivost. Přes 50 let staré mosty byly v havarijním stavu a bylo nezbytné postavit nové. Hlavním úskalím investice bylo zachování dostupnosti dopravy, protože mosty leží na jediné přístupové silnici do této části Krkonoš. Těší mě proto, že se nám povedlo souběžně zrekonstruovat všechny tři mosty najednou tak, abychom co nejméně komplikovali dopravu v dalších letech,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Stavaři museli dodržet podmínky Správy Krkonošského národního parku, který vymezil hodinové rozpětí, kdy se mohlo stavět. Komplikací bylo i to, že některé nasmlouvané materiály pro stavbu nebyly k dostání.

Stavba začala v května 2021. Po mostních provizoriích v úseku mezi Temným Dolem a křižovatkou u Spáleného Mlýna řidiči jezdili kyvadlově, tvořily se tam kolony.

Mosty dostaly novou ocelobetonovou konstrukci. „Ocelové konstrukce nosníků jsou z patinující oceli, která v době životnosti nevyžaduje povrchovou úpravu, takže nad řekou, kde se vyskytují chránění živočichové, nebude nutné provádět údržbu. K tomu mosty už nemají středové pilíře v korytě Úpy. Samozřejmostí je zajištění řádného odvodnění a modernizace zádržných systémů,“ uvedl krajský radní pro dopravu a majetek Václav Řehoř (ODS).

Za přestavbu mostů a opravy okolních silnic Královéhradecký kraj zaplatil 187 milionů korun včetně daně, jde o jeho nejnákladnější letošní silniční stavbu. Podílel se také Státní fond dopravní infrastruktury. Letos kraj do silnic druhých a třetích tříd a také mostů investuje přes 1,2 miliardy korun. Kraj má ve správě 872 mostů.

Hrozilo, že se auta propadnou

Silničáři loni objevili vážné závady na jednom ze tří mostů v Temném Dole, které v 70. letech v úseku dlouhém 800 metrů postavili polští inženýři. V jednom místě se dokonce objevilo riziko, že se auta propadnou do vozovky.

„Beton i výztuž byly zdegradované, vozidla by se tam mohla propadnout. Všechny tři mosty mají stejnou konstrukci. Jsou tvořené betonovými nosníky a mezi nimi je betonová mostovka, která je překlenuje. A právě mostovka byla příliš tenká, byla tam poškozená izolace, do mostů zatékalo,“ sdělil v únoru náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Krajští silničáři sledují detailně stav mostů od roku 2016. Technický stav trojmostí u Pece pod Sněžkou byl na sedmistupňové škále hodnocen číslem čtyři. Po jediné zimě se hodnocení kvůli zatékání a popraskání vyšplhalo na sedmičku, proto kraj rozhodl o jejich zbourání.

8. července 2022

„Polské mosty, stavěné v 70. letech v rámci mezinárodní spolupráce, mají nízkou odolnost proti rozmrazovacím prostředkům a špatný izolační systém. Na vině může být i nevhodně zvolená kombinace technologických postupů při výstavbě, špatně použité materiály a slabá kontrola prací,“ přiblížil v únoru Ondřej Plášil, inspektor silniční sítě a mostař ze Správy silnic Královéhradeckého kraje.