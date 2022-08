Na akcích politiků být musíme, říká policejní odborář. Chybou byla kšiltovka

Podle Tomáše Machoviče, předsedy Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, je běžné, aby se policisté v civilu na podobné akci nacházeli. „Je to v podstatě standardní. Většinou tam máte jednak uniformované policisty na udržování veřejného pořádku, jednak policisty v civilu na skryté pozorování. Potřebujete někoho, kdo se infiltruje a lidé o něm nebudou vědět,“ popsal.

Konkrétní zásah hodnotit nechce, informace má totiž jen zprostředkované a nezná tak detaily. „Já sám sloužím třiadvacet let a vím, že tyto zákroky jsou velmi náročné,“ říká však.

U politických akcí i velkých mítinků podle něj policie vždy vyhodnocuje, zda může být akce riziková. Podle toho určuje, jaké prostředky využije. „Předpokládám, že mítinky pana Babiše jsou vyhodnoceny jako rizikové vždy. Je tam tedy předpoklad, že se něco může stát,“ vysvětluje.

Zda policisté na místě měli či neměli zasahovat, nechce hodnotit. „Ale předpokládám, že policista je dostatečně vycvičený a ví, kdy má zasáhnout a v jakém rozsahu,“ doplňuje.

Bývalý policejní prezident a současný hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček naopak míní, že již v případě organizace jde o selhání policie.

„Nechápu, jak je možné, že policie jedná tak neprofesionálním způsobem, jako tomu bylo včera v jižních Čechách - vystupování policistů v civilu, kteří navíc díky kšiltovce na hlavě zavdávají důvod se domnívat, že patří k pořadateli. Zejména když podobné akce už proběhly na mnoha místech jinde a má být na podobné setkání připravena,“ uvedl.

Vladimír Sedláček @VladimrSedlek1 ,,Pak ho zalehnou tři muži v civilu, co vypadali jako ochrankáři. Ukáže se, že jsou to policisté."



Jak je možné, že policisté bez uniforem nosí BUREŠOVU KŠILTOVKU a zaklekávají žáka 8. třídy?Proč dělá @PolicieCZ běžnému poslanci za naše peníze "ochranku" a terorizuje lidi? https://t.co/QyE22vGvUD oblíbit odpovědět

Vypadá to navíc podle něj, že v některých okamžicích policie nejednala takticky a dle postupů, které má mít zvládnuté pro předcházení takovému vyhrocení situace a pro klidné řešení i daleko zaváženějších protestů. „Zbytečné zakleknutí pravděpodobně opožděně reaguje na jiné přestupky na místě, které předcházejí incidentu,“ dodal. Přesto míní, že soudit bude na místě až po řádném prošetření.

Podobně se k celé věci staví i bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý. Konkrétní incident podle svých slov hodnotit nebude, nezná totiž jeho okolnosti. „Věřím tomu, že policie má dnes nějaké standardy. Že policisté jsou dostatečně poučení, aby věděli, kdy mohou zakročit,“ řekl. Poukázal na to, že policisté na obdobné akci dostanou předem instrukce od velitele celého zásahu, který je poučí, jak postupovat s vědomím toho, že jde o hromadný mítink.

Policie by podle něj měla na obdobné akci zasáhnout až tehdy, když dochází k protiprávnímu jednání a někdo je proto k zásahu vyzve. Do té doby je povinnost zajistit veřejný pořádek na pořadateli.

„Když však někdo policii k zásahu vyzve, musí konat a situaci vyhodnotit. S tím jsou spojena negativa, že sbor někdo konfrontuje, proč tam vůbec jde, když je to politická akce. Bohužel, policie tam být musí. Není to příjemné, osobně si myslím, že to není činnost, která policii dominuje. Na druhou stranu tam k incidentům a fyzickým napadáním dochází, a to je třeba reflektovat,“ řekl.

Olomoucký policista Jiří Kubák na Twitteru uvedl, že účast policistů na akci je na místě. „Jde o pořádkové opatření, účast policistů v civilu k aktivním zákrokům je hloupost, za kterou je odpovědný velitel opatření a musí za to nést odpovědnost,“ míní však.

Celou věc označil za exces. Upozornil na fotografii jednoho z policistů, který na sobě měl kšiltovku s Babišovým mottem Silné Česko. Ten se tím podle něj přihlásil ve službě k politickému postoji, za což by měl být potrestán.

Rozhodování v rámci sekund

K celé věci se již vyjádřil policejní prezident Martin Vondrášek. „Informacemi zveřejněnými v souvislosti se zákrokem v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou věc proto předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů,“ uvedl.

Policie ČR @PolicieCZ 2/2 "V reakci na aktuální dění se proto během zítřejšího dne sejdu s jihočeským krajským ředitelem, od kterého budu chtít vysvětlení. Nepřipustím, aby příslušníci @PolicieCZ nedodržovali zákony této země a nectili její demokratické principy." genmjr. Martin Vondrášek oblíbit odpovědět

Podle Machoviče Vondrášek ví, že policie by měla vystupovat v co nejlepším světle. „Myslím, že všeobecně to vnímá tak, že když by policista podle společnosti zasahoval neadekvátně, může to způsobit nechuť vůči bezpečnostnímu sboru. Jak ale znám policejního prezidenta, stejně si počká na výsledky vyšetřování kontrolními orgány,“ řekl.

Současné dění a kritika ze strany vedení policie podle něj může obecně vést k větší opatrnosti ze strany zasahujících policistů a důkladnějšímu vyhodnocování konkrétních situací na tak sledovaných akcích, jako jsou Babišovy mítinky.

„Když jste ale na místě, musíte se v dané situaci rozhodnout v rámci sekund. Nevíte, zda ten člověk nemá něco pod bundou, nikdo nechce řešit, že někdo vytáhne zbraň a začne kolem sebe střílet,“ dodal.

Ministr vnitra Vít Rakušan celý zásah komentoval s tím, že rozhořčení a zděšení veřejnosti sdílí. „Jsem rád, že policie ústy policejního prezidenta zákrok jednoznačně odsoudila a bude ho řešit. Až policie zásah prošetří, osobně se seznámím se závěry. Policie musí zajišťovat pořádek a bezpečí přiměřenými prostředky, s rozvahou a především nestranně a předvídatelně. Nesmí budit dojem, že funguje jako ochranka jakéhokoliv jednotlivce nebo individuálního zájmu,“ uvedl.