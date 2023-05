Ozdravovny v Krkonoších se brání uzavření, rodiče dětí sepsali petici

Natálie Vítková z Prahy je ve špindlerovské ozdravovně Bedřichov s dětmi už počtvrté.

„Hlavně nejstarší dcera měla špatnou imunitu a byla neustále nemocná. Když jsme se vrátili z prvního pobytu, chodila do školky v kuse zdravá snad půl roku. Výsledky se dostavily okamžitě,“ říká matka tří dětí. Je docela dobře možné, že na pojišťovnou hrazeném ozdravném pobytu je v Krkonoších s dětmi naposledy.

V potížích se ocitla špindlerovská ozdravovna Bedřichov i další ve Svatém Petru, v Peci pod Sněžkou a v Nemojově. Hlavně horské ozdravovny jsou většinu roku beznadějně plné.

Sdružení ozdravoven a léčeben (SOL) okresu Trutnov podalo na výzvu krajského úřadu žádost o přeregistraci ozdravoven, krajský odbor zdravotnictví ji však po několika měsících správního řízení zamítl. Původní registrace je z roku 2003, zákon o zdravotních službách z roku 2012 nezná pojem dětská ozdravovna. Posuzuje je jako zařízení následné péče, tedy odborný léčebný ústav.

Ozdravovny podle rozhodnutí krajského úřadu, které má MF DNES k dispozici, nesplňují požadavek na personální zabezpečení, jak to stanovuje ministerská vyhláška.

„Kvůli ní a naplnění jejích podmínek tak ozdravovny nemohou od kraje získat potřebnou registraci. Je to trochu absurdní situace, kdy pojišťovny platí ozdravovny, nemají s tím sebemenší problém, a my jako zřizovatelé na služby ozdravoven doplácíme milionové částky,“ vysvětluje hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Měly by přijmout další personál

Aby ozdravovny registraci získaly, musely by přijmout další lékaře, zdravotní sestry, ale také psychologa, ošetřovatele nebo sociálního pracovníka. Problém je, že ve srovnání s léčebnými ústavy dostávají od pojišťoven na pacienta třikrát méně peněz. Za stávajících podmínek by tak neměly z čeho požadovaný personál zaplatit.

Ve špindlerovské ozdravovně Bedřichov pracuje pět zdravotních sester, podle nových pravidel by jich mělo být dvanáct.

„Není přece možné nás platit jako ozdravovny a chtít personál následné péče. Platby od pojišťoven dnes nepokryjí ani mzdové náklady na zaměstnance, které máme. Navíc nevím, co by u nás ošetřovatel nebo sociální pracovník dělal,“ upozorňuje ředitel ozdravovny Petr Kraus.

Krajský úřad nejenže registraci nepřidělil, ale zároveň uvedl, že jakmile rozhodnutí nabude právní moci, končí i stávající registrace z roku 2003. Ve výsledku to znamená, že ozdravovny ze dne na den jako zdravotnická zařízení skončí. SOL Trutnov se odvolalo na ministerstvo zdravotnictví.

„Pokud skončíme jako zdravotnické zařízení, pojišťovny nás přestanou platit, začínáme odvádět DPH, skončí školy při ozdravovnách a rodiče doprovázející děti přestanou mít nárok na neschopenku,“ říká Petr Kraus.

Jestliže by ozdravovny chtěly dál pokračovat, musí se vydat cestou čistě komerčních pobytů, které budou plně hradit rodiče. „Museli bychom se přeorientovat na úplně jinou klientelu za jiné ceny,“ naznačuje ředitel ozdravovny v Peci pod Sněžkou Roman Bursa.

Zřizovatel vyčkává na rozhodnutí ministerstva. „Věřím, že se nesmyslný úřednický postup a legislativa pro ozdravovny změní a ony s odvoláním uspějí,“ uvádí hejtman Červíček.

Kraj zastavil investice

Královéhradecký kraj přitom s ozdravovnami dlouhodobě nepočítá, alespoň ne s jejich provozem ve stávajícím rozsahu. Po volbách 2020 si krajská koalice dokonce dala do programového prohlášení: „Provoz dětských ozdravoven bude utlumován v závislosti na jejich významu ve zdravotní péči a efektivitě provozu.“

Kraj kvůli problémům s registrací zastavil veškeré investice a nákupy. Ve Svatém Petru se mělo dělat dětské hřiště, zařízení v Peci nemůže pořídit přislíbenou rolbu pro zásobování Mělnické boudy. Zastavil se také nábor nových zaměstnanců.

„Konečně se nám podařilo sehnat výživovou poradkyni. Ale když neví, jestli tady bude pracovat měsíc nebo tři, nenastoupí k nám,“ uvádí Roman Bursa.

Na léto i zimu mívají plno

Obložnost krkonošských ozdravoven v posledních letech roste. Bedřichov je plný od ledna do podzimu a posledních pět let hospodaří s kladným výsledkem. Svatý Petr a Pec loni skončily v minusu 2,7 milionu korun. Od nástupu nynějších ředitelů však vytíženost obou zařízení stoupá.

„Celoroční obsazenost se pohybuje okolo 60 až 65 procent. Od chvíle, co jsem před třemi lety nastoupil, jsme neměli zavřeno jediný den, protože by nebyly děti, jako se stávalo v minulosti,“ poznamenává ředitel ozdravovny ve Svatém Petru Roman Vícha.

Podobné je to v Peci pod Sněžkou. „Léto a zimu máme plné, jaro a podzim bývá o něco slabší. Ale i méně obsazované měsíce, jako je květen a červen, se nám letos daří zaplnit. V současnosti jedeme na dva provozy,“ dodává Roman Bursa. Navzdory velké nejistotě ozdravovny dál přijímají rezervace na pobyty v druhé polovině letošního roku.

20. října 2017

Do Krkonoš jezdí rodiče z celé republiky, zejména z Ústeckého, Moravskoslezského kraje nebo z Prahy. Ale také z východních Čech.

Dcera Marcely Vachkové z Hradce Králové po nástupu do školky opakovaně trpěla virózami a dusivým kašlem. Často nemocný byl i její o dva roky starší bratr.

„Dostali jsme antibiotika a další léky, ale za chvíli se to vrátilo. Dětská lékařka nám proto doporučila ozdravovnu. Děti dýchají čerstvý vzduch, chodí na inhalace a řekla bych, že i lépe spí. Líbí se nám tady a doufáme, že se budeme mít příští rok kam vrátit,“ věří Vachková.

Nezastupitelná úloha, píší v petici

Za zachování dětských ozdravoven v kraji sepsali rodiče internetovou petici. „Jsme přesvědčeni, že uzavření ozdravoven by mělo závažné důsledky pro zdraví našich dětí, včetně omezení přístupu k potřebné zdravotní péči a snížení kvality života,“ uvádějí autoři petice.

Podle nich mají ozdravovny nezastupitelnou úlohu, jejich alternativou jsou pouze komerční pobyty. Rodiče vyjadřují solidaritu s ozdravovnami na sociálních sítích a píší dopisy ředitelům.

Ozývají se také pediatři. Dětská lékařka a alergoložka Zdeňka Podrazilová z Prahy každoročně posílá své pacienty do ozdravovny v Peci pod Sněžkou. Výsledky jsou neoddiskutovatelné.

„Pobyt přispěl ke zlepšení zdravotního stavu všem astmatikům, dětem s oslabenou imunitou, opakovanými respiračními infekty i dětem s kožní problematikou. Mohla bych dokumentovat zlepšení jejich zdravotního stavu,“ uvádí lékařka.

Ještě v 90. letech bylo v České republice 20 dětských ozdravoven, ty však zanikly. Dnes zbývají poslední čtyři. V Peci pod Sněžkou má kapacitu 115 lůžek, špindlerovské ozdravovny Bedřichov a Svatý Petr, stejně jako Les Království mají místo pro 50 dětí.

Královéhradecký kraj do budov investoval desítky milionů korun. Například v roce 2018 prošla kompletní rekonstrukcí za 18 milionů Mělnická bouda v Peci pod Sněžkou. Do ozdravoven jezdí děti od 3 do 15 let s respiračními problémy, ale také v rekonvalescenci nebo s potížemi způsobenými nezdravým životním stylem, například s nadváhou. Třítýdenní pobyty doporučuje pediatr, schvalují jej a hradí zdravotní pojišťovny.