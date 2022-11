Zpátky do autobusů a vlaků, drahota pomáhá návratu cestujících

Ještě na konci loňského roku se zdálo, že cestující se po dvou covidem zmítaných sezonách budou do veřejné dopravy vracet jen pomalu. Odborníci mínili, že část Čechů, aby se ochránila před další nákazou, raději použije auto. Anebo že si zvykli na pohodlné odjetí kdykoliv a na možnost vyhnout se čekání na zastávkách.

Opak je však pravdou. Inflace nahnala cestující zpět. „Už v srpnu dosáhl počet cestujících výše, s níž jsme ve veřejné dopravě počítali za celý letošní rok,“ potvrzuje hejtman Martin Červíček (ODS).

Hradecký a Pardubický kraj, které společně provozují veřejnou dopravu v integrovaném systému Iredo, přitom vloni po letech zvýšily ceny jízdného. To postihlo hlavně příležitostné cestující, kteří si kupují jízdenky u řidiče. U elektronického jízdného či u časových tarifů došlo k nárůstu minimálnímu. Ani to však od návratu pasažérů do autobusů neodradilo.

„Ještě vloni se dalo s lehkou nohou jet autem za podobné peníze jako autobusem. To už dnes neplatí. Když nejede v autě víc lidí, vyplatí se autobus,“ říká Jana Novotná z Hradce Králové.

Pomohly i lepší vozy

Nárůst cestujících akceleroval hlavně po začátku ruské agrese na Ukrajině, kdy prudce stouply ceny pohonných hmot. Některé linky se svou vytížeností vrátily na úroveň před covidem, některé ji překročily. „Nás to potěšilo. Osobně jsem to nečekal, protože před covidem dosáhla veřejná doprava v kraji vrcholu. Pak byl logický útlum a v odborných kruzích se hovořilo, že návrat bude těžký. To se díky Bohu nepotvrdilo,“ říká vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.

Hejtman Martin Červíček upozorňuje, že rozhodnutí cestujících použít místo auta vlak nebo autobus nejspíš ovlivnila i rostoucí kvalita dopravy: „Důvodů bude jistě více, ale já bych rád připomněl, že jsme uzavřeli nové smlouvy s autobusovými dopravci a výsledkem je, že máme sto procent nových autobusů. Stejně budou od roku 2024 jezdit nové vlaky.“

V podobné situaci je také hradecký dopravní podnik, přestože nárůst cestujících v MHD není tak razantní. Je však zřejmé, že tržby budou o desetinu vyšší.

„Počítáme s nárůstem příjmů asi o 10 milionů korun. Na hodnotu očekávaných tržeb letošního roku bychom se měli dostat v květnu,“ míní ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham.

Rostou i náklady

Zdražování se však nevyhýbá ani dopravcům. Na silnicích i železnici za palivo zaplatí více peněz. Už na jaře se ozývali provozovatelé autobusů, že původně nastavené smlouvy pro ně představují ekonomické riziko. Kraj s nimi proto uzavřel dodatky, podle nichž se cena za kilometry bude upravovat každé tři měsíce, aby pružněji reagovala na vývoj cen nafty.

Palivová indexace umožnila dopravcům zvýšené náklady dorovnat rychleji, ale ve chvíli, kdy bude nafta padat, rychleji se sníží i platby kraje. S drážními dopravci kraj o dodatku jedná. Zvýšené náklady se tam proto zatím neprojevily, přitom příjmy na železnici by letos měly být o 40 milionů vyšší, z toho polovina připadá kraji.

V autobusové dopravě letos kraj počítal se ztrátou 486 milionů korun a s příjmy z jízdného ve výši 257 milionů. Kvůli dražšímu palivu kraj zaplatí o 40 milionů více, zvýšené tržby mu přinesou zpět 28 milionů korun. Z autobusů oproti vlakům získá kraj celou sumu. V součtu zatím jízdné převyšuje zvýšené náklady.

Opačně je na tom i hradecký dopravní podnik, který kromě zdražení nafty postihuje i dražší elektřina, jelikož většinu linek pokrývají trolejbusy a elektrobusy. „Náklady nám letos vzrostou o 50 milionů, takže z vyšších tržeb pokryjeme asi pětinu,“ počítá Abraham.

Zdražovat se nebude

Nad městskou dopravou v Hradci visí otazník. Bývalé vedení začátkem roku zavřelo do skříně kostlivce v podobě připraveného razantního zdražení jízdného. Opozice, která měla v zastupitelstvu většinu, však byla proti tomu. Pomyslnou skříň tak bude muset otevřít nové vedení města. Zato kraj má jasno, že i přesto, že v prosinci se zvednou tarify Českých drah, další zdražování meziměstských autobusových jízdenek nebude.

„I přes enormní nárůsty plateb jsme jízdné nezdražili. Rozhodli jsme se tak záměrně, abychom cestujícím ještě více nezkomplikovali situaci,“ zdůrazňuje Martin Červíček. Kraj se na takovém kroku musel shodnout s vedením Pardubického kraje. I tamní rada však byla pro odklad jednání o zvýšení cen.

„Na ceny se podíváme až příští rok, až se situace ustálí. Chtěli bychom provoz zekonomizovat, tedy některé spoje třeba i zrušit. Pokud se nám to podaří, nebudeme muset tolik zdražovat,“ míní náměstek pardubického hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Za posledních 10 let došlo k nárůstu odjetých kilometrů o třetinu. „Budeme muset vyhodnotit, které spoje musíme odjet a jaké jsou další možnosti. O tom se pak budeme bavit i se samosprávou,“ připomíná Kortyš.