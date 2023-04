Rozbitou silnici v Miletíně kraj roky záplatoval, teď dá na opravu 30 milionů

Už na první pohled je krajská komunikace II. třídy v Komenského ulici v zoufalém stavu. Pokud řidiči v noci přehlédnou ceduli Miletín na vjezdu do města, permanentně drncající jízda po nesouvislých vrstvách asfaltu jim důrazně připomene, kde jsou.

„Silnice je v dezolátním stavu. Před třiceti lety to bylo jen malinko lepší,“ říká Karel Erben, pamětník a majitel vyhlášené cukrárny na miletínském náměstí.

Zatímco modlitbičky, které rodinný podnik po generace vyrábí, jsou chloubou Miletína, „tankodrom“ z náměstí K. J. Erbena až na konec obce na Lázně Bělohrad jeho ostudou. Udivuje i návštěvníky podkrkonošského městečka.

„Je vidět, že to není opravované jen po jedné zimě,“ všímá si starší muž, který po zalátané silnici přijel z Lázní Bělohradu.

Královéhradecký kraj v minulých letech opravil silnice v okolí Miletína, například ve Velkém Vřešťově, v Doubravicích nebo Třebihošti, Erbenovu městu se však tolik potřebná investice vyhýbala.

„Jestli jsem měl někde pocit, že to vypadá opravdu hrozně, je to příjezd od Lázní Bělohradu do Miletína. Kdyby to jenom trochu šlo, tak se rekonstrukce uskutečnila už v minulém roce. Pro nás to byla dlouhodobá priorita,“ přiznává hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Důvodem, proč se oprava dlouho odkládala, byly podle kraje problémy s odvodněním silnice, které si vyžaduje zásah do soukromých pozemků. Do splaškové kanalizace silničáře nepustila Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS) Jičín.

Roky jsem slýchal sliby, říká starosta

Podle miletínského starosty Miroslava Noska (nestraník, Za Miletín krásnější) však dlouhodobě chyběla politická vůle.

„Jsem starostou od roku 2003 a silnice tehdy vypadala úplně stejně jako dnes. Vždycky se kousek vyfrézoval a zalepil, pořád to bylo šílené. Od té doby mám za sebou nespočet jednání a schůzek. Neustále jsem slýchal sliby, že oprava bude za rok za dva, ale nic se nedělo. Nebyla chuť a vůle s tím něco dělat,“ upozorňuje starosta.

Klíčovým předpokladem pro rekonstrukci byla dohoda tří subjektů: obce, tedy majitele chodníku, dešťové kanalizace a autobusového zálivu, VOS Jičín, které patří vodovod a splašková kanalizace, a Královéhradeckého kraje coby vlastníka komunikace.

Kromě silnice letos dojde také k rekonstrukci kanalizace, vodovodu a chodníků v Komenského ulici. Oprava silnice začne v červnu a za úplné uzavírky bude trvat až do začátku října.

„Celá konstrukce stávající vozovky bude vyměněna. Před námi už nyní zahajuje VOS Jičín opravu kanalizace. Protože se nemůžeme napojit na splaškovou kanalizaci, řešíme odvodnění silnice samostatnou trasou,“ upřesňuje Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Stěžují si místní i přespolní

Silničáři vyspraví téměř čtyřsetmetrový úsek Komenského ulice od náměstí K. J. Erbena až po odbočku do ulice Barbory Linkové.

„Je to pro nás obrovská úleva, jsem opravdu rád, že se povedlo rekonstrukci dohodnout. Nejen lidé, kteří v Miletíně bydlí, si na stav silnice stěžovali a já je naprosto chápu. Vypadá to tady, jako když přijíždíte do nějakého města ze sedmdesátých let minulého století,“ poznamenává Miroslav Nosek.

Předpokládaný rozpočet investice je 26 milionů korun bez započtení daně, z toho Miletín zaplatí tři miliony. Hejtmanství už vypsalo soutěž na dodavatele. „V současné době probíhá příjem nabídek,“ poznamenává mluvčí kraje Dan Lechmann.

Kraj letos investuje do modernizace dopravní infrastruktury v regionu rekordní částku 1,7 miliardy korun. Opraví 93 kilometrů silnic a 13 mostů, celkem se jedná o 47 dopravních staveb. Nejvíc, tedy 13, se jich uskuteční na Trutnovsku. Loni kraj prostavěl 1,2 miliardy korun, opravil 45 kilometrů silnic a devět mostů.