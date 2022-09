K dálnici D11 povede nová spojka. Z hradeckého okruhu odkloní tisíce aut

Královéhradecký kraj se chystá vypsat soutěž na projektanta jižního propojení, které povede z Moravského Předměstí do Březhradu. To umožní odklonit z městského okruhu až tisíce vozidel, která dnes při jízdě na dálniční připojení u Opatovic nad Labem musí projíždět kolem fakultní nemocnice.

Kromě rychlejšího napojení na dálnice do Prahy a na Moravu usnadní také cesty mezi jižními částmi města.

„Součástí jižního propojení bude i společná stezka pro chodce a cyklisty, která tak propojí připravovanou stezku pro chodce a cyklisty mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem s připravovanou stezkou v Březhradské ulici, takže stavba jižního propojení nabídne nové přímější a rychlejší propojení jižních částí města i pro pěší a cyklisty,“ píše se v materiálu pro hradecké zastupitele, kteří na minulém zasedání odhlasovali milionový příspěvek kraji na projekční práce. Ty mají stát 12 milionů korun.

Podzámčí dostane chodníky

Hradec Králové odsouhlasil finanční podíl, protože v rámci projektu má vzniknout nejen stezka podél propojky, ale především také chodníky v lokalitě Podzámčí. Zatímco po obou stranách silnice na Vysokou se už léta staví, samotná cesta dál připomíná venkovskou silničku.

„Lidé dojedou na konečnou šestnáctky, a když mají odvahu, tak přeběhnou silnici. A pak i dámy na podpatcích překonávají často rozblácenou louku, aby se dostaly domů. Ta situace je tam špatná už roky a jsme rádi, že se přiblížilo nějaké řešení,“ připomíná předseda komise místní samosprávy Ondřej Votroubek.

Trasu budoucí komunikace už před dvěma lety stanovila vyhledávací studie. Chybí však v hradeckém územním plánu. Kraj šel proto opačnou cestou a připravil změnu zásad územního rozvoje, které jsou městským plánům nadřazené.

„Jakmile bude tato změna schválená a platná, bude možné žádat o územní rozhodnutí. Nebude už potřeba čekat, až Hradec změní územní plán,“ vysvětluje hlavní městský architekt Petr Brůna. „Pokud vše půjde dobře, měli bychom mít stavební povolení i dokumentaci pro provedení stavby do tří let. Pak by se mělo začít stavět,“ říká Jiří Klemt z tiskového oddělení kraje.

Součástí prací na propojce má být oprava silnice z Podzámčí do Vysoké nad Labem. Nová komunikace má začínat za odbočkou k čistírně odpadních vod, překlene Labe a napojí se na sjezd z Rašínovy třídy do obchodní zóny Tesco. Pro obyvatele Moravského Předměstí to bude také zkratka k oblíbenému Opatovickému písníku.

Spojku zaplatí stát

Hejtmanství se už před dvěma lety dohodlo se státem, aby na klíčovou spojku poslal peníze. Vzniklo memorandum, na základě kterého kraj převezme silnice první třídy kolem dálnice D11 výměnou za to, že stát zafinancuje jižní propojení v Hradci a obchvat Choustníkova Hradiště na Trutnovsku.

„Mám aktuální korespondenci s ministrem dopravy, jíž si potvrzujeme, že tato dohoda stále platí a že stát s ní počítá. My to znovu budeme akcelerovat, budeme se o tom bavit i v Jaroměři na setkání s ministrem. Řekli jsme, že uděláme vše, aby byl projekt připravený, a souběžně to budeme řešit jednáním s vládou,“ potvrzuje hejtman Martin Červíček (ODS).

Jednou z variant je, že nové propojky postaví Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Pravděpodobněji však pro ně ministerstvo vyčlení speciální kolonku ve Státním fondu dopravní infrastruktury, z něhož by kraj čerpal dotace na obě stavby. Úpravou bude muset projít také sjezd z Rašínovy třídy do obchodní zóny.

Jen o kus dál má v budoucnu ústit jižní spojka, která propojí výpadovku na Pardubice s křižovatkou Bláhovka. Vznikne tak jižní část třetího hradeckého okruhu, která výrazně uleví především Kuklenám a Pražskému Předměstí, kudy směřuje hlavní proud vozidel z dálnice D 11.

„Mimo obytnou zástavbu převede denně až 30 tisíc vozidel. Nesporným přínosem je také napojení vznikajících rozvojových ploch v oblasti Temešvár,“ sdělil už dříve Jakub Vyhnálek ze společnosti AFRY CZ, která pro ŘSD připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí na jižní spojku. To chce ŘSD získat v příštím roce.

Další tři roky se má pracovat na stavebním povolení. Se zahájením stavby se počítá v roce 2028, nejpozději v té době by se mělo začít s pracemi i na jižním propojení. Obě stavby by se pak mohly uvést do provozu do roku 2031.