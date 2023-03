Kamiony v Kostelci křižují sídliště. Těžká doprava ohrožuje hřiště i školku

Betony držící chodník jsou popraskané a hned vedle začíná sešup, pod nímž si na dětském hřišti hraje trojice sourozenců. Silnice vede ve svahu, pod kterým stojí nejen hřiště, ale i panelové domy a parkoviště.

„Ještě že tu silnici naši předkové udělali pořádně. Jinak by takový nápor nevydržela,“ říká starší muž, který před jedním z paneláků právě vykládá věci z auta.

Místní si na stav svahu kostelecké radnici opakovaně stěžují. Mají obavy, aby se zemina neutrhla a nezasypala auta i hřiště, v nejhorším aby nepoškodila nejblíže stojící dům. Výškový rozdíl je totiž na pár metrech skutečně značný.

„Chodník už je úplně šílený. Psali jsme kvůli tomu i petici. Je nebezpečný hlavně pro děti, když po něm chodí do školky. Ale i pro starší, protože je nakloněn a nic se s tím nedělá,“ stěžuje si seniorka Ivana, která na sídlišti venčí psa.

Hned vedle je hřiště a školka

„Řešíme řadu podnětů od místních, kteří nás upozorňují, že by se svah měl nějak zpevnit nebo sanovat. Máme oprávněnou obavu, aby se tady něco nestalo,“ přiznává starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík (za TOP 09).

Upozorňuje, že hned vedle stojí největší městská mateřská škola. Než dořekne větu, projedou mu za zády dva kamiony. Dole za nádražím je servis těžké techniky a zázemí kamionového dopravce včetně překladiště. Jen co soupravy projedou, vykoukne zpoza rohu skupinka dětí ze sousední školky.

„Ty kamiony tady tomu dávají opravdu na frak, ale já myslím, že ten svah to zvládne. Vždyť už to tady je takových let,“ míní třicetiletá Andrea, která kolem prochází se dvěma psy.

Přeložka překvapila cenou

Město už před lety oslovilo Královéhradecký kraj, kterému komunikace patří, se žádostí o přeložku. Ta by měla vzniknout rozšířením úzké asfaltky od silnice I/11 za plotem někdejších kasáren do ulice Za Nádražím.

Kraj si nechal vypracovat projektovou dokumentaci, která však přinesla zásadní potíž. Kvůli bývalé nádrži těsně vedle cesty se musí část silnice zakládat na pilotech, protože má nestabilní podloží. Odhad nákladů ukázal astronomických 90 milionů korun za úsek dlouhý 490 metrů. Pro srovnání, jen o pár set metrů dál nyní stát buduje obchvat Doudleb nad Orlicí za 148 milionů korun bez daně, který je dlouhý 2,8 kilometru.

„Částka 90 milionů korun není z pohledu krajských investic do dopravní infrastruktury malá. Proto chceme modifikovat projekt, aby byla přeložka z pohledu investičních nákladů realizovatelná,“ vysvětluje situaci hejtman Martin Červíček (ODS). Ten přeložku řešil už v minulém volebním období coby náměstek pro dopravu.

Kraj plánuje silnici zlevnit především úpravou šířky. V klíčovém úseku by chtěl silnici mírně zúžit a prověřit i možnost posunu vozovky mimo nestabilní podloží. Ústupek udělala i kostelecká radnice, zavázala se totiž zrušit původní požadavek, aby přeložka měla chodník.

„Předpokládám, že se to částečně vyřeší i sníženými požadavky města,“ míní Červíček.

„Z naší strany je eminentní zájem na spolupráci s krajem, aby se tato komunikace přesunula. Na chodníku proto trvat nebudeme. Z mého pohledu to není lokalita, kam by lidé chodili na procházky,“ deklaruje ochotu radnice ke kompromisům starosta. Město už nechalo přesunout garáže, které budoucí přeložce stály v cestě.

Opraví i ulici na sídlišti?

Kraj předpokládá, že letos se upraví projekt. Kdy se podaří přeložku udělat, zatím není zřejmé. Město tlačí na to, aby to bylo co nejdříve. Zároveň budou obě strany řešit i osud stávající ulice U Váhy, kde kraji patří nejen silnice, ale i chodník. Ten přitom v drtivé většině podobných případů vlastní města a obce.

„V první fázi budeme řešit toto majetkové narovnání,“ říká Martin Červíček. Podle něj zatím město nepředložilo žádný posudek, podle kterého by byl svah nestabilní a potřeboval technický zásah. Pokud k tomu v budoucnu dojde, je kraj připravený se na sanaci podílet, byť by šlo o stavební zásah už na pozemku města. Závazek by měl být zakotven i ve smlouvě o vypořádání pozemků.

„Kdyby došlo k tomu, že se svah bude muset nějak zabezpečit, deklarujeme, že to společně dáme dohromady. Kraj v tom město nenechá,“ ujišťuje hejtman.