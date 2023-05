Dětským ozdravovnám v Krkonoších hrozí konec, nedostaly novou registraci

Čtyři ozdravovny vlastní Královéhradecký kraj, o jejich možné konci informovala Česká televize (ČT).

„Pokud nabyde právní moci to rozhodnutí krajského odboru, tak končíme jako zdravotnické zařízení ze dne na den,“ řekl ČT z ozdravovny ve Špindlerově Mlýně. „V tuto chvíli nevíme, jestli budeme moci vypsat turnusy jak podzimní, tak hlavně zimní, kde máme vesměs stoprocentní obsazenost,“ dodal Roman Bursa z ozdravovny v Peci pod Sněžkou.

Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS) jde o absurdní situaci. „Pojišťovny platí ozdravovny, nemají s tím sebemenší problém. A dokonce my jako zřizovatelé na to doplácíme milionové částky. A my, to co je vlastně levné, tak zrušíme,“ řekl Červíček.

Pokud by ozdravovny patřily do následné péče, potřebovaly by víc personálu, změnu smluv s pojišťovnami a zdražení pobytu z 1200 na 2500 korun denně.

Kraj podle ČT věří, že ozdravovny uspějí s odvoláním, přesto je nechal ocenit znalcem pro případ, že provoz ukončí. Podle ČT jde o domy v nejdražších lokalitách Krkonoš.

Zřizovatelem dětských ozdravoven je jako jediný kraj v republice Královéhradecký kraj. Jezdí do nich alergici, astmatici či děti s chronickými problémy horních cest dýchacích. Dvě ozdravovny jsou ve Špindlerově Mlýně, jedna v Peci pod Sněžkou a jedna ve Dvoře Králové nad Labem.