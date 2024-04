Královéhradecký kraj opět očekává těsný souboj ODS s hnutím ANO

Billboardy a plakáty už několik dnů patří kandidátům červnových voleb do Evropského parlamentu. A také mnohdy výhrůžným vzkazům, co všechno v Bruselu (ne)podpoří. Přestože do voleb krajských zbývá více než pět měsíců, už nyní jsou známí nejvážnější uchazeči nejen o hejtmana, ale i celkového vítěze. V říjnových krajských volbách se očekává opakování těsného souboje ODS s hnutím ANO z roku 2020.