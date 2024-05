Vrátil se po půl roce a hned málem skóroval. Pošle Chytil Nečase na MS?

Poslední zápas odehrál na začátku listopadu. Od té doby jen sledoval, jak jeho spoluhráči z New York Rangers sviští základní částí a v posledních dnech sbírají v play off jednu výhru za druhou. V noci slavil český útočník Filip Chytil úspěch se svými parťáky konečně na ledě. „Ještě to není Filip, co byl připravený na začátku sezony, ale jsem zpátky,“ ulevilo se mu.