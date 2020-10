Chceme se posunout a uspět ve všech krajích, říká místopředseda SPD Fiala

15:57

Hnutí Svoboda a přímá demokracie by považovalo za úspěch, kdyby ve volbách uspělo ve všech třinácti krajích, řekl místopředseda hnutí Radim Fiala. Dodal, že u senátních voleb, do kterých hnutí nasadilo 26 kandidátů, bude za úspěch považovat jakýkoliv postup do druhého kola. Členové vedení hnutí a kandidáti sledují výsledky voleb v Hotelu Duo na pražském Střížkově.