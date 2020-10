Ve Zlínském kraji jsou dva vítězové, koalici ale složí spíš ANO než Čunek

„Chtěli jsme vyhrát, byť o malý kousek. To bylo vysněné. Hned dnes chceme začít vyjednávat o koalici s partnery,“ prohlásil lídr ANO Radim Holiš, dosavadní starosta Rožnova pod Radhoštěm. Doplnil, že se chce setkat se zástupci všech zvolených stran včetně lidovců.

Na třetí místo se s 13 procenty vyhoupla Česká pirátská strana, která bude mít v krajském zastupitelstvu premiéru. Čtvrté je hnutí Starostové a nezávislí s více než 12 procenty.

Do zastupitelstva se ještě dostaly ODS s 10 procenty (tříprocentní zlepšení), ČSSD s 8 a půl procenty (čtyřprocentní zhoršení), SPD s 6 procenty (zlepšení o necelé procento) a sdružení Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých s 6 procenty.

Žádného zastupitele naopak nebude mít KSČM se 4 procenty (čtyřprocentní zhoršení), které přitom ještě před čtyřmi lety patřilo do koalice.

Stavbu nové krajské nemocnice ve zlínské části Malenovice za osm miliard korun, kterou zastupitelé schválili letos v květnu, prosazuje kromě lidovců jen hnutí STAN, které ale v posledních týdnech začalo připouštět možnost rekonstrukce Baťovy nemocnice na opačné straně města.

„Chtěl bych složit koalici z lidí, kteří drží slovo a nemění své názory,“ pronesl však po volbách Holiš z ANO.

„Podle výsledků voleb není nemocnice takové téma, aby některou ze stran jasně katapultovala. Lidé jednoznačně neřekli, jestli nemocnici chtějí, nebo ne,“ řekl lídr Starostů a dosavadní krajský radní Petr Gazdík.

Opravu současného areálu preferují všechny další strany. Toto téma přitom pro ně může být natolik silné, že při skládání nové koalice může přebít ideologické rozdíly mezi stranami a hnutími. Lídři už před volbami připustili, že je ve hře koalice bez Čunkových lidovců.

„Zítra začneme jednat se všemi stranami, máme v povolební strategii, že jednáme až po půlnoci. Máme dané priority, budeme jednat s těmi, kteří nám pomůžou prosadit náš program, v co největší šíři. První věc je nemocnice, v tom se neshodneme s KDU a STAN, vylučuje je to z jednání o koalici a žene do náručí ANO a ODS. Bude to velice zajímavé. Otázka nové nemocnice rozhodne o tom, že se můžou spojit strany, u kterých by to nikdo nečekal,“ uvedla Hana Ančincová, která vedla kandidátku České pirátské strany.

Koalici ve Zlínském kraji v dosavadním volebním období tvořily KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS. V 45členném zastupitelstvu mělo 29 křesel.