„Do války se chodí zabíjet.“ Ukrajinský ministr hájil i povolávání vrahů

V rozhovoru pro ukrajinskou mutaci zpravodajství BBC Maliuska dodal, že neočekává, že by se mobilizace týkala většího množství trestanců. Navíc uvedená čásla jsou podle něj hrubě orientační.

Ministr zdůraznil, že ukrajinské vězeňské ústavy, včetně vazebních věznic, jsou přeplněné a téměř nikde nejsou žádná místa, a to i ve velkých městech.

„Proto je to velký problém. V neposlední řadě se velmi zasazuji o mobilizaci odsouzených, aby nebyly porušovány normy na počet osob na metr čtvereční,“ uvedl.

Maliuska také obhajoval možnosti zahrnout do vojenských odvodů některé lidi odsouzené za vraždu. Jak připomíná list Ukrajinská pravda, do armády nelze povolat pachatele úkladných vražd, násilníky či odsouzence za pedofilní trestné činy. Většina zbývajících odsouzenců do armády může, pokud jim zbývají do vypršení trestu tři roky.

„Když si však například vezmeme kategorii (odsouzených) za vraždu dvou nebo více lidí: proč jde člověk do války, když ne zabíjet?“ podotkl ministr.

Maliuska se také pustil odvážně do psychologického rozboru vrahů: „Pokud mluvíme o vrazích, zejména těch odsouzených na doživotí jsou to většinou lidé, kteří spáchali trestný čin ve velmi mladém věku, 18 až 19 let, jejich mozek ještě není zformovaný, jejich psychika je nestabilní a psychologický portrét člověka pak nemá nic co dělat s člověkem, který někoho zavraždil ve věku 18 až 19 let. To potvrdí každý psycholog.“

Pokud by Maliuska prosadil svou vizi, vydala by se Ukrajina vlastně ruským příkladem. Moskva poslala do války na Ukrajinu desítky tisíc svých vězňů výměnou za příslib odpuštění zbytku trestu. Z fronty se pak – pokud svůj turnus přežijí – vracejí v Rusku domů i nebezpeční jedinci. Místní média už přinesla informace o více případech, kdy se po návratu dopustili dalších vražd.